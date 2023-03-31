因應淨零碳排大浪來襲 工業區CEO淨零列車今抵達高雄

工業區CEO淨零列車已於2月20日、3月17日分別在中部及北部發出二班列車，經濟部工業局今（31）日再與中華民國工業區廠商聯合總會攜手合作，於南區辦理工業區CEO淨零講習會，計有台灣中油、台灣塑膠（1301）、台灣國際造船（2208）、台灣氯乙烯、台灣電能、中鋼碳素（1723）、國精化學（4722）、慈陽科技、永覲工業、南晃交通器材、立康生醫（6242）、東聯化學（1710）、宗連工業、煜盛、林園先進材料、泰綺實業、益在企業、錡勝工業、巨領企業、味一食品、生大鋸業等53家企業CEO出席。

經濟部指出，第三班CEO淨零講習會於高雄臨海工業區服務中心舉辦，由工業局長連錦漳與工業區聯合總會理事長賴博司共同主持，邀請嘉義、台南、高雄、屏東等33個工業區廠聯會理事長共襄盛舉，企業邁向淨零轉型需金融業長期支持，特邀請台灣金控董事長沈榮津共同見證。

經濟部表示，此次講習會出席企業以金屬產業27%及石化產業22%為主，汽車零組件8%，資源再生產業、機械設備製造業、橡塑產業及食品業各占5%，礦物產業4%，電子產業及紡織業各占3%。針對南部地區投入淨零宣示的企業，工業局將持續開辦1日講習班，透過自廠碳排數據計算演練及輔導協助，並提供簡易碳盤查計算器、碳盤查、碳足跡輔導，針對碳減量，提供高效率節能技術、企業低碳生產及ISO 50001能源管理系統等輔導資源，建立企業碳管理認知，讓淨零意識與能力擴散到工業區內，共同因應這一波全球淨零競賽，讓「零碳」成為台灣產業的新優勢。

工業局長連錦漳表示，立法院於3月24日通過疫後特別條例預算，經濟部也著手加速推動輔導產業及中小企業升級轉型相關工作，預計4月份於北、中、南擴大辦理說明會，希望藉由人才培訓、產業輔導及經費補助等三管齊下，讓企業提升碳管理能力，在碳減量過程中能對症下藥，因應未來CBAM及各種衝擊。為讓企業能充分掌握政府資源，也會開設單一窗口，快速解決企業申請輔導的問題。

台灣金控董事長沈榮津表示，為了因應國際供應鏈問題，企業須重視數位轉型及淨零轉型二大議題，而台灣企業也有很多成功轉型之案例可作為參考，在工業局的規劃下，也有很多輔導資源，期望企業在ESG的議題上能跟上政府腳步，並且再次強調「NO ESG NO MONEY」。

今日活動由台灣產業服務基金會副總蔡宏達分享產業淨零作法與輔導資源，接續由勝一化工（1773）副總孫啟發及中鋼總經理王錫欽，分別就產業如何邁向淨零轉型與供應鏈管理策略作分享，共同思考產業如何在這波全球淨零趨勢中，找到國際競爭力。

勝一化工主要生產工業溶劑，為台積電（2330）先進製程的優質供應商，會中勝一化工副總孫啟發分享藉由綠色製程達到與環境共融之友善企業，扭轉人們對化工廠高污染與高耗能的刻板印象；中鋼總經理王錫欽主要針對減碳經驗與碳中和路徑，及如何帶動供應鏈共創綠色商機為主軸分享。