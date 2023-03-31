快訊

羅旺哲請辭…蔣萬安市府發布人事案 市府顧問殷瑋兼任發言人

宋濤陪同…車廂內面對面聊天 馬英九乘高鐵赴長沙讚：非常舒適平穩

品嚐清真美食、逛穆斯林小旅展 4月23日到大安森林公園慶「開齋」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今年以草地野餐大啖美食作為主軸，歡迎民眾當天帶著野餐墊尋覓舒適草坪休憩。圖／北市觀傳局提供
今年以草地野餐大啖美食作為主軸，歡迎民眾當天帶著野餐墊尋覓舒適草坪休憩。圖／北市觀傳局提供

揮別疫情、喜迎開齋。台北市觀光傳播局表示，「開齋節」為穆斯林朋友年度重要節日，適逢今年疫情解封，以草地野餐、美食市集為主軸舉辦「2023 Eid-al-Fitr in Taipei 相聚台北 開齋食刻」活動，除有清真市集、草地同樂區、精彩舞台表演及文化體驗，今年更首創「穆斯林小旅展」，邀請大家4月23日到大安森林公園歡聚，感受佳節氣氛，體驗多元友善的癌北。

觀傳局說，Eid-al-Fitr為「開齋節」之意，今年齋戒月為3月23日至4月21日。觀傳局自2016年起舉辦開齋節至今，今年以「環保」、「歡聚」、「分享」為活動訴求，與長期合作夥伴中國回教協會、台北清真寺及駐台北印尼經濟貿易代表處等，共同舉辦「2023 Eid-al-Fitr in Taipei 相聚台北 開齋食刻」，攜手打造穆斯林友善觀光環境。

五感體驗穆斯林文化 今起開放報名

觀傳局進一步說，為讓市民朋友能進一步了解穆斯林文化，今年共有「舞台表演」、「文化體驗區」、「草地同樂區」、「清真市集」、「穆斯林小旅展」等5大主題活動區。其中，「文化體驗區」與埃及香氛品牌「Japara」及土耳其「馬賽克藝術工作坊」等單位合作，打造全新五感「嗅、觸、味、視、聽」體驗活動，帶領民眾手作體驗穆斯林工藝及飲食文化，包含香氛洗手乳、土耳其馬賽克杯墊、土耳其米布丁等三大DIY課程各3梯次，今（31）日12時準時開放線上預約報名，額滿為止。

文化體驗區的草地也設置「阿拉伯書房」，觀傳局介紹，現場提供與穆斯林文化相關書籍免費翻閱，並舉辦4場「妙語說書人」活動，由說書人「卜凱蒂」透過趣味互動，帶領民眾走進一場奇幻冒險故事，非常適合親子一同享受愜意閱讀、聽故事的時光，並在富有異國氛圍布置前拍照留下美好回憶。

環保餐具嚐清真美食 特色旅展邀友重遊台北

針對往年最受矚目的「清真市集」，觀傳局也說，今年現場將有各式清真認證美食及穆斯林文化商品展售等，共超過30個攤位，讓民眾不用出國，也能品嚐異國料理、蒐羅特色文化小物。此外，今年活動也強調永續及環保，現場首度提供環保餐具租借服務，民眾只要租借或自備環保餐具於美食攤位消費，即享特別優惠。

觀傳局還說，今年特別邀請已取得清真認證的北市觀光業者，共同舉辦「穆斯林小旅展」，展示臺北市建置穆斯林友善旅宿、景點及餐廳的豐碩成果，讓穆斯林朋友除了在開齋相聚，日後也能邀請朋友一同暢遊台北。

觀傳局推薦，4月天氣宜人、適合在茵茵草地上野餐，歡迎民眾當天帶著野餐墊尋覓舒適草坪休憩，或盡情走逛清真市集、前往「草地同樂區」與街頭藝人互動飆歌，在音樂歌聲中與親朋好友享用美食。更多精彩活動內容，請上臺北旅遊網查詢。

穆斯林 環保 旅展

延伸閱讀

「大胃王」百萬網紅千千 與王惠美一起為彰化美食代言

第一竟不是台南？台灣網友心中十大美食之都 昔日沙漠也進榜

全球穆斯林迎齋戒月 拜登聲援受迫害維吾爾人

北市府稱台灣燈會1256萬人次參與「實為858萬」 議員批膨風

相關新聞

唯一反對新光三越新董座 吳東亮友人喊冤：要給年輕人機會

百貨龍頭新光三越，懸缺已久董事長人選，近日確定由新光集團二代老四、新纖（1409）董事長吳東昇當選，而令外界大感意外的是...

花1億打造莊園民宿「每間房都能看到海」！夫妻落腳台東圓夢：不想等退休才來做

「有些事，是不能等的。」Ann（陳麗萍）40歲那年和家人買下台東一甲地經營起民宿，她笑道：「我不想等到退休後再來做這件事。」

關係企業建案不能拿來當業績 公平會開罰建商廣告不實

公平會委員會議通過，百邑建設公司及新聯昌廣告公司銷售新北市新莊區「百邑富都匯」建案，於廣告上宣稱「新濠一川」、「鳳凰花園...

新北2530間未登工廠納管 最高補助48萬協助搬遷

未登記工廠議題存在數十年，新北境內未登記工廠約5400間中，其中約2530間已納管並提出改善計畫，經發局對此提出未登記工...

17LIVE集團新接班梯隊就位 練建麟升集團執行長

因應未來市場佈局與變化，亞洲最大的影直播串流娛樂平台17LIVE集團宣布新領導梯隊；集團全球營運長練建麟即日起升任集團全...

中航今天舉行「中華興業輪」新船命名典禮

中航（2612）強化全球競爭力，訂造新船開始交船，旗下新加坡子公司委託中國船舶集團青島北海造船有限公司建造21萬噸海岬型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦