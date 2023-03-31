品嚐清真美食、逛穆斯林小旅展 4月23日到大安森林公園慶「開齋」

揮別疫情、喜迎開齋。台北市觀光傳播局表示，「開齋節」為穆斯林朋友年度重要節日，適逢今年疫情解封，以草地野餐、美食市集為主軸舉辦「2023 Eid-al-Fitr in Taipei 相聚台北 開齋食刻」活動，除有清真市集、草地同樂區、精彩舞台表演及文化體驗，今年更首創「穆斯林小旅展」，邀請大家4月23日到大安森林公園歡聚，感受佳節氣氛，體驗多元友善的癌北。

觀傳局說，Eid-al-Fitr為「開齋節」之意，今年齋戒月為3月23日至4月21日。觀傳局自2016年起舉辦開齋節至今，今年以「環保」、「歡聚」、「分享」為活動訴求，與長期合作夥伴中國回教協會、台北清真寺及駐台北印尼經濟貿易代表處等，共同舉辦「2023 Eid-al-Fitr in Taipei 相聚台北 開齋食刻」，攜手打造穆斯林友善觀光環境。

五感體驗穆斯林文化 今起開放報名

觀傳局進一步說，為讓市民朋友能進一步了解穆斯林文化，今年共有「舞台表演」、「文化體驗區」、「草地同樂區」、「清真市集」、「穆斯林小旅展」等5大主題活動區。其中，「文化體驗區」與埃及香氛品牌「Japara」及土耳其「馬賽克藝術工作坊」等單位合作，打造全新五感「嗅、觸、味、視、聽」體驗活動，帶領民眾手作體驗穆斯林工藝及飲食文化，包含香氛洗手乳、土耳其馬賽克杯墊、土耳其米布丁等三大DIY課程各3梯次，今（31）日12時準時開放線上預約報名，額滿為止。

文化體驗區的草地也設置「阿拉伯書房」，觀傳局介紹，現場提供與穆斯林文化相關書籍免費翻閱，並舉辦4場「妙語說書人」活動，由說書人「卜凱蒂」透過趣味互動，帶領民眾走進一場奇幻冒險故事，非常適合親子一同享受愜意閱讀、聽故事的時光，並在富有異國氛圍布置前拍照留下美好回憶。

環保餐具嚐清真美食 特色旅展邀友重遊台北

針對往年最受矚目的「清真市集」，觀傳局也說，今年現場將有各式清真認證美食及穆斯林文化商品展售等，共超過30個攤位，讓民眾不用出國，也能品嚐異國料理、蒐羅特色文化小物。此外，今年活動也強調永續及環保，現場首度提供環保餐具租借服務，民眾只要租借或自備環保餐具於美食攤位消費，即享特別優惠。

觀傳局還說，今年特別邀請已取得清真認證的北市觀光業者，共同舉辦「穆斯林小旅展」，展示臺北市建置穆斯林友善旅宿、景點及餐廳的豐碩成果，讓穆斯林朋友除了在開齋相聚，日後也能邀請朋友一同暢遊台北。

觀傳局推薦，4月天氣宜人、適合在茵茵草地上野餐，歡迎民眾當天帶著野餐墊尋覓舒適草坪休憩，或盡情走逛清真市集、前往「草地同樂區」與街頭藝人互動飆歌，在音樂歌聲中與親朋好友享用美食。更多精彩活動內容，請上臺北旅遊網查詢。