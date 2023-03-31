智崴i-Ride飛行劇院 全新企劃《皮諾丘》４月1日全台首映

「不可以說謊，鼻子會變長！」這句大家耳熟能詳的對話，就是來自全球家喻戶曉的兒童古典文學經典《木偶奇遇記》。智崴（5263）集團轄下i-Ride飛行劇院顛覆經典文本，於4月1日推出由以現代視角重新詮釋的《皮諾丘》，更將小木偶化身成為鋼鐵男孩。以全球最先進的體感設備，帶領觀眾雙腳騰空推進20米巨型球幕，結合風、聲光、水霧、氣味和位移等五感刺激，進入『鋼鐵皮諾丘』的科幻世界中，展開一段驚豔的飛行體驗。

《皮諾丘》將現場打造成一座歐洲小鎮，進入皮諾鎮城門後，超現實蒸汽龐克風格工作室將呈現在觀眾面前。有一天，因為皮諾丘和同學們說了一個謊，鼻子變長造成一場意外。在這次旅程中，觀眾將接到來自傑佩托的任務信件化身為小工匠，幫助傑佩托喚醒意外沉睡的皮諾丘，並跟著皮諾丘飛越機器人劇團、廢棄的機器人工廠、歡樂雲霄飛車絢爛樂園、空中巨型機械鯨魚展開一連串的驚險之旅，意外離家出走的皮諾丘最終是否能與父親再次相聚？就留給觀眾親自進場閱覽這本會飛的童話。

現場除了歐洲小鎮及蒸汽龐克的工作室之外，展場亦展出難得對外公開的動畫製作過程，觀眾可一次看到包括主角皮諾丘、傑佩托及劇中經典場景從零開始的動畫繪製。此外還有一座秘密告解室，邀請觀眾拿起紙條寫下藏在心中的秘密，將曾經說過的謊言吞進鯨魚肚子，在誠實告解後獲得勇氣的力量重新出發。如同《皮諾丘》反映孩子成長需要不斷試探與實驗的天性，在向外探索的歷程中面對課題，最終成為一個有思辨與判斷能力，一個真正的男孩。

除了顛覆經典文本的故事體驗，備受觀眾好評的沉浸式互動更在《皮諾丘》有所突破。超人氣Youtuber『星期天配音是對的』驚喜獻聲，在任務影片中引導觀眾進入故事，隨著任務的推進，大小朋友一同喚醒鋼鐵男孩皮諾丘。另現場更邀請金屬藝術創作家──『打鐵人藝術工作坊』江承堯老師、以及台灣第一屆鋼鐵藝術節冠軍邱贏洲老師參與展場情境設計，打造一個魔幻且神秘的皮諾鎮。