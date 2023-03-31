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認為房價難降 永慶：3月看屋量成長一成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團統計內部成交資料，3月全台交易量較2月成長31%。與2月相比，台中成長42%最多，其次則是新竹縣市量增40%，桃園成長31%，高雄量增29%，台北、新北與台南均量增超過二成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，永慶房產趨勢調查顯示，民眾雖仍普遍看跌房價，但比例收斂，顯示通膨增溫，錢變薄下，民眾認為房價難降，觀望態度轉變，3月看屋量較2月成長一成，首購、換屋或置產需求都有增加的跡象。

與去年3月同期相比，全台房市交易量減少15%，其中桃園、高雄交易市況相對穩定，較去年同期均減少8%，台中量縮14%，其餘四大都會量縮幅度均有二成以上，台北與新竹縣市均減少20%，新北減少21%，台南量縮31%最多。

陳金萍說明，去年3月是當年度交易表現最佳月份，也是本波升息循環的開始，但仍未反映升息、俄烏戰爭、通膨飆漲等衝擊，這是今年3月交易量較去年同期減少15%主因，不過，今年房市交易量縮態勢已確立，挑戰不小。

陳金萍指出，根據永慶2023Q2房產趨勢調查，民眾雖仍普遍看跌房價，但比例收斂，顯示通膨增溫，錢變薄下，民眾認為房價難降，觀望態度轉趨積極，3月看屋量較2月成長一成左右，首購、換屋或長期置產需求都有增加的跡象。

陳金萍補充，對中高資產族群來說，在央行連續升息的狀況下，購買實質資產才能讓財富保值，近期就發現中高資產客戶逐漸歸隊，尤其青睞地段優質的房產，帶動中高總價產品交易回溫。

陳金萍提醒，美、歐銀行陸續爆雷，全球金融市場動盪不安，經濟前景仍不明朗，有意售屋的屋主，切勿對房價有過高期待，目前在經濟前景多空未明的狀況下，房價難有上漲的理由，應尋找適當時機停利出場。

此外，在全球通膨仍蠢動之際，房價欲跌不易，有意購屋的民眾宜趁目前價格盤整，審慎評估財務負擔能力，積極看屋、詢價，早日購得符合自身需求的房子。

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