快訊

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

2023事業運誰最旺？生肖虎有雙財路、兔馬豬升遷有望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞太智慧綠建築聯盟參訪陶朱隱園 讚「全球綠建築指標」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
亞太智慧綠建築聯盟30日參訪陶朱隱園。圖／中華工程提供
亞太智慧綠建築聯盟30日參訪陶朱隱園。圖／中華工程提供

亞太智慧綠建築聯盟30日參訪陶朱隱園，交流智慧綠建築規劃及成果，理事長溫琇玲表示，台灣有這麼代表性的建案，應該要多讓國際上的智慧綠建築同業進行參訪交流，讓台灣的綠建築在國際舞台上持續發光發熱。

台灣智慧建築協會本月29日在台北舉辦APIGBA（亞太智慧綠建築聯盟）第四屆大會，台灣、韓國、香港、澳門、新加坡、泰國、日本等七個國家會長及評審等30多人共襄盛舉，並於30日商請陶朱隱園安排大會成員實地參訪，

溫琇玲表示，陶朱隱園是全球智慧綠建築的指標建案，在2010年國際競圖時就把智能、綠能、節能甚至高樓層種樹以吸碳抗暖，對抗氣候變遷等理念規劃在建案中，相當有遠見。

陶朱隱園智慧綠建築設計多元，包括利用即時影音中心，進行遠端管理，即時發現問題進行快速解決。利用智慧儀表板進行模組化，可同時監控停車場、消防、安防系統，並利用時間及節令的智慧燈控、空調進行節能管理。

超量雨水回收進行庭園植栽澆灌；電梯以手勢及聲音控梯，減少觸控的風險；六台風力發電與太陽能板有效轉換成公共用電；戶戶二條光纖、全區無線網路、可擴充Starlink(星鏈-低軌衛星鏈接)。

整合樓宇自動化系統以擴展建築體設施管理，達到「預測」及「預防」的物業管理；發展隔震系統智慧化監測管理，以計算出地震來時隔震墊位移的距離估算隔震墊需更換的時程。

未來則更朝向以智能管理方式計算植栽吸碳量及生長狀況，做為維養之依據；監測生態庭園各種生物棲息以打造更完善的生物多樣性生長環境。

中華工程表示，目前陶朱隱園正在打造生態庭園的林間小溪，未來小溪內會有小魚小蝦，努力創造生物鏈，讓更多樣性的生物願意來庭園棲息，營造自然友善環境，讓居住環境不只智慧的很人性化，也綠的健康又有趣。

綠建築 陶朱隱園 建案

延伸閱讀

全民權證／華通 優選逾150天

建商該緊張了？北台灣4.7萬戶預售屋待售 淡水居冠

北台灣4.7萬戶預售餘屋待售 危險3區曝

顏寬恒沙鹿豪宅易主 入口一面植栽宛如小森林

相關新聞

中航今天舉行「中華興業輪」新船命名典禮

中航（2612）強化全球競爭力，訂造新船開始交船，旗下新加坡子公司委託中國船舶集團青島北海造船有限公司建造21萬噸海岬型...

認為房價難降 永慶：3月看屋量成長一成

永慶房產集團統計內部成交資料，3月全台交易量較2月成長31%。與2月相比，台中成長42%最多，其次則是新竹縣市量增40%...

亞太智慧綠建築聯盟參訪陶朱隱園 讚「全球綠建築指標」

亞太智慧綠建築聯盟30日參訪陶朱隱園，交流智慧綠建築規劃及成果，理事長溫琇玲表示，台灣有這麼代表性的建案，應該要多讓國際...

中信：投資黃金時代已遠去 賣方鬆動讓利

中信房屋統計內部成交量指出雖市場氛圍信心不足，但3月工作日較上月多，全台成交件數較2月增加27%，連續兩月呈現正成長，但...

最強打炒房發威 北市大樓、公寓、小宅全面跌

台北市今(31)日發布最近一期住宅價格實價統計，去年12月大樓、公寓、小宅價格皆微幅下跌，全市住宅價格指數115.68，...

中嘉315億聯貸 獲超額認購

有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團進行315億元聯貸額度的結構調整及期間展延，中嘉集團董事長郭冠群表示，聯貸案讓中嘉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦