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亞太智慧綠建築聯盟參訪陶朱隱園 讚「全球綠建築指標」
亞太智慧綠建築聯盟30日參訪陶朱隱園，交流智慧綠建築規劃及成果，理事長溫琇玲表示，台灣有這麼代表性的建案，應該要多讓國際上的智慧綠建築同業進行參訪交流，讓台灣的綠建築在國際舞台上持續發光發熱。
台灣智慧建築協會本月29日在台北舉辦APIGBA（亞太智慧綠建築聯盟）第四屆大會，台灣、韓國、香港、澳門、新加坡、泰國、日本等七個國家會長及評審等30多人共襄盛舉，並於30日商請陶朱隱園安排大會成員實地參訪，
溫琇玲表示，陶朱隱園是全球智慧綠建築的指標建案，在2010年國際競圖時就把智能、綠能、節能甚至高樓層種樹以吸碳抗暖，對抗氣候變遷等理念規劃在建案中，相當有遠見。
陶朱隱園智慧綠建築設計多元，包括利用即時影音中心，進行遠端管理，即時發現問題進行快速解決。利用智慧儀表板進行模組化，可同時監控停車場、消防、安防系統，並利用時間及節令的智慧燈控、空調進行節能管理。
超量雨水回收進行庭園植栽澆灌；電梯以手勢及聲音控梯，減少觸控的風險；六台風力發電與太陽能板有效轉換成公共用電；戶戶二條光纖、全區無線網路、可擴充Starlink(星鏈-低軌衛星鏈接)。
整合樓宇自動化系統以擴展建築體設施管理，達到「預測」及「預防」的物業管理；發展隔震系統智慧化監測管理，以計算出地震來時隔震墊位移的距離估算隔震墊需更換的時程。
未來則更朝向以智能管理方式計算植栽吸碳量及生長狀況，做為維養之依據；監測生態庭園各種生物棲息以打造更完善的生物多樣性生長環境。
中華工程表示，目前陶朱隱園正在打造生態庭園的林間小溪，未來小溪內會有小魚小蝦，努力創造生物鏈，讓更多樣性的生物願意來庭園棲息，營造自然友善環境，讓居住環境不只智慧的很人性化，也綠的健康又有趣。
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