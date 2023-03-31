普生子公司將推P113+抗菌醫美新品 衝銷售表現

普生（4117）旗下專注於抗菌胜肽藥（AMP）開發，以及保健與醫美產品商轉化的子公司普研生技，以oh care歐克威爾自有品牌P113+抗菌保健與醫美產品系列，今年上半年陸續推出抗菌紙巾、抗菌衛生棉、兒童電動牙刷、口腔清潔棒與口腔噴霧醫療器材等新品，持續拉高在台灣、中國、馬來西亞市場銷售表現，此外，委託國衛院合作以P113抗菌胜肽針對「耳念珠菌（Candida auris）」進行相關抑菌實驗，其抑菌率高達99.7％，有機會成為普研下一個新藥開發的資產。

普生表示，P113抗菌胜肽藥最早是從美國Boston University口腔學院發現，萃取口腔唾液中獲得的抑菌蛋白成分「十二胜肽」(12 amino acid)，其專一性抑菌機轉，能抑制壞菌、保留好菌，以維持菌種平衡，並可廣泛抑制超過40種真菌與細菌生長，包括白色念珠菌、耳念珠菌、大腸桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌等，目前已通過美國FDA新藥臨床二期實驗，普研也評估規畫啟動P113抗菌胜肽藥於美國FDA三期臨床試驗，推進公司邁向下一個營運里程。

普生目前以精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品為五大核心業務領域，一方面，子公司普研生技旗下oh care歐克威爾自有品牌透過新產品、擴大銷售通路布局，另一方面，則深化旗下精準檢測服務業務營運動能，針對包括子宮頸癌、HIV、C型肝炎等檢測試劑、新冠肺炎及流感快篩等產品擴大全球業務接單，並積極拓展主打AIO (All in One)的新款全自動化核酸檢測設備、CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品等自有設備銷售業務等。