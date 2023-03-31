中信：投資黃金時代已遠去 賣方鬆動讓利
中信房屋統計內部成交量指出雖市場氛圍信心不足，但3月工作日較上月多，全台成交件數較2月增加27%，連續兩月呈現正成長，但較去年同期仍年減16%。
六都表現方面，與去年3月同期相較，台北市、台南市年增6%、11%，新北市、桃園市、台中市、高雄市均減少，高雄市年減22%最多。
中信房屋總經理張世宗表示，前兩月受到政府政策與年節因素影響，買賣雙方產生價格拉鋸戰，去化天數加長，而年前無法締結的交易， 在3月水到渠成。
另外通貨膨脹風聲鶴唳，股票市場山雨欲來，刺激了不動產市場避險型客戶的購屋需求，北市因區位優勢，物件具高保值性，因此月年雙增拉紅盤。但3月下旬央行為緩解通膨壓力升息半碼，在利率升高之下，恐影響買方進場意願。
張世宗說，投資客退場已成必然，鷹派學者也普遍認為「檯面下」的通膨率遠遠被低估，今年貨幣政策恐將持續緊縮，依靠投資買房獲得高投報的黃金時代已經遠去。現在是自住客進場的時機點，除了有機會買到以往搶不到手的好物件，賣方也逐步鬆動讓利，議價空間加大。
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