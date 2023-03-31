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最強打炒房發威 北市大樓、公寓、小宅全面跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

台北市今(31)日發布最近一期住宅價格實價統計，去年12月大樓、公寓、小宅價格皆微幅下跌，全市住宅價格指數115.68，較11月下降0.31%，自去年5月以後，半年來首見下跌。

其中大樓部分在連續上漲16個月以後，首次回跌，這一波平均從房價從一坪63.7萬一路上揚到7字頭，一坪70.3萬，一坪上漲近7萬元，漲幅約一成。

大家房屋企研室總監郎美囡指出，去年11月九合一大選落幕後，號稱史上最強打炒房法案─平均地權條例修正案起死回生，12月房市陷入膠著，市場信心下降，買方開始觀望，對高價位的物件不敢貿然出手。

她表示，雖然北市預售案開價保持高檔，但交易量大幅緊縮，買方尋找相對低價住宅，部份賣方願意讓利，12月成交價因此走滑，由於今年第一季交易量大幅萎縮，房價也不樂觀。預期今年上半年因央行升息，買方對降價的期待依然相當大，賣方提高讓價空間始能順銷。

根據統計，去年12月北市實價登錄交易量共735件，較前一年同期減幅15%，各行政區減幅最大為中正區，較11月減少46%，僅成交27件，全市最少。

房價部分，12月全市住宅價格指數115.68，較11月下降0.31%，但較前一年同期仍上升3.27%；標準住宅總價1,833萬元，標準住宅單價每坪58.3萬元。

北市地政局今天同步發布第四季房價指數，相較上季全市12行政區5區上升、7區下降，中山區減幅最大，相較前一年同期，12行政區近1年均呈現上升趨勢，增幅最高為信義區5.45%。

資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局

房價

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