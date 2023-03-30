電子針灸龍頭智順科技與國藥集團結盟 搶攻大陸保健市場

台灣電子針灸龍頭智順科技，今(30)日與中國大陸最大的醫療保健體系國藥控股集團旗下國藥生命科技簽署合作意向書，雙方將以雙品牌聯名方式，引進智順科技的主力產品「I-DOC電子針灸儀」，搶攻大陸保健市場商機。

這項簽約儀式，由智順科技董事長江志成與國藥生命科技董事長張咏惇主持。張咏惇表示，未來將透過國藥生命科技旗下的1萬多家藥房通路，以及上千名體驗式營銷人員進行銷售，預計4月底完成品牌合作，5月上市。

江志成也宣布，為擴大相關醫療器材的產能，智順科技投資5億元在嘉義馬稠後產業園區規劃的3,000坪新廠，預計第3季動工，2025年完工投產。屆時，智順科技也將正式申請股票上櫃。

總部位於台中精密機械科技創新園區的智順科技，創立於1999年，為衛福部醫療器材QMS優良製造工廠，主要產品為「I-DOC電子針灸儀」等，並以「Aculife」品牌陸續取得12國產品專利及20多國的國家認證，行銷全球。

身兼台灣保健聯盟協會副理事長的江志成表示，隨著疫情陸續解封，世界各國如火如荼的推廣大健康產業政策，包含台灣保健醫療產品，也獲得中國大陸醫療保健市場高度關注。醫療無國界，能行醫助人，始終是他追求的目標。

江志成指出，此次合作，將等智順取得國藥生命科技授權後，以智順「Aculife」結合國藥生命科技為形象品牌，共同聯名行銷「I-DOC電子針灸儀」。智順近期也將有專利貼布、椎間盤矯正椅等新產品陸續推出。

而「I-DOC電子針灸儀」已取得多國國際性醫療器械認證，包括：CFDA大陸藥監局醫療器械註冊證、MFDS(KFDA)韓國食品藥物管理局認證、歐盟CE0120認證、FDA美國食品藥物管理局認證，以及台灣衛福部醫療器材許可證等。

江志成指出，中國大陸現在標榜「醫未病」，就是「醫療未來可能發生的疾病」，藉由大數據及雲端化，推動網際網路加健康醫療服務，所衍生的市場商機可期。

江志成也希望藉此，能夠促進兩岸更多的醫療資源交流，讓千年針灸文化得以流傳更久，而採用國藥品牌加乘效應，更能有效將健康養生、預防醫學觀念落地推廣。