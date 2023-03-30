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京站看好人流和業績復甦 母親節檔期估業績年增四成

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
京站購物中心總經理柯愫吟（左三）今（30）日宣布，4月6日至5月14日母親節檔期開跑。記者何秀玲／攝影
京站購物中心總經理柯愫吟（左三）今（30）日宣布，4月6日至5月14日母親節檔期開跑。記者何秀玲／攝影

興櫃百貨股京站（2942）總經理柯愫吟今（30）日表示，未來三至四年後兩大商場將登場，一是今年初簽約首跨出雙北，打造桃園藝文特區Qsquare；再來是高雄京站，都將是未來強勁動能之一；她也看好人流和業績復甦，今年全年有望和2019年疫情前一樣好。

此外，由於上半年最重要的母親節檔期將至，她表示，今年入店人流年增加10至15%，營收成長近20%，加上近期政府普發6,000元，本次檔期祭出萬件6,000元商品，法人認為，該檔期業績有望高成長40%。

京站未來將有兩大營運動能，一是今年1月與土地開發公司隆遠股份有限公司，簽訂桃園區同德段19地號土地，計畫興建商業大樓，作為經營零售商場合作，打造桃園藝文特區Qsquare創意經營新地標，這也是京站成立13年以來首次跨出雙北展店，預計2027年底營運。

第二個則是京站未來將在高雄火車站將開出據點，預計2026或2027年開出。

迎來上半年最重要的母親節檔期，看好車站型百貨業績和人流復甦，京站預計在4月6日至5月14日推出促銷檔期，且近期政府普發6,000元現金，預計最快4月6日入帳，祭出萬件6,000元組合商品，法人估整體檔期有望大成長四成。

京站主管也表示，邁入後疫情，大家注重社交，餐飲和體驗是今年京站的重點，尤其餐飲本就是京站的強項，營收占高達四成；體驗方面，去年開始起深耕運動項目，像是極限運動和健身等，推出相關產品，今年全年有望和2019年疫情前一樣好。

疫情 餐飲 興櫃 京站

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