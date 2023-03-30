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台灣豬肉供給吃緊 業者探詢進口英國豬肉滿足市場需求

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
左起為全國商總理事長許舒博、英國副代表嚴濤暮、AHDB亞太出口經理蘇珊斯圖爾特、英僑商會執行長許淂倫。業者／提供
左起為全國商總理事長許舒博、英國副代表嚴濤暮、AHDB亞太出口經理蘇珊斯圖爾特、英僑商會執行長許淂倫。業者／提供

最近萬物皆漲，農產品也受到波及，除了雞蛋以外，豬肉價格也上揚。負責供給國內肉品市場的台灣冷凍肉品工業同業公會，已向英國農業與園藝發展委員會（Agriculture and Horticulture Development Board, AHDB）探詢進口英國豬肉作為加工品的可能性，以因應豬價節節上漲的衝擊。

AHDB表示，英國豬肉不使用萊克多巴胺等添加物，且嚴格管控抗生素使用，將全力協助國內廠商進口高品質的英國豬肉，供給肉品加工廠商的需求。

為推廣英國豬肉出口，AHDB積極開拓亞太地區市場，除了積極耕耘中國大陸市場外，最近兩年也把台灣視為推廣重點。在疫情解禁後，首次率領代表團來台，辦理三場包括肉品進口論壇、英國優質豬肉品鑑會和1對1洽談的系列推廣活動，邀請台灣的肉品進口商、餐飲業者參加。

根據英國官方統計，2022年英國出口至台灣的英國豬肉約莫1,700噸，出口產值約310萬英鎊，相較於2021年的出口台灣的豬肉量成長超過200%。目前在台灣進口冷凍豬肉排名第七。

AHDB發言人資深亞太出口經理蘇珊斯圖爾特（Susan Stewart）表示，英國豬肉在生產過程中完全不添加萊克多巴胺，且自1988年起嚴禁使用生長激素。此外，抗生素的使用也受到嚴格控制，並且豬隻的飼養方式符合動物福利規範，從農場到餐桌的物流和屠宰過程都經過嚴格把關，因此英國豬肉是一種非常值得消費者信任的安全食材。

除此之外，英國豬肉的裁切方式也有統一規範，適合供應給專業餐廳和肉品加工商使用。

英國 抗生素

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