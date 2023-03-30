申請加入CPTPP進度如何？ 王美花：積極接觸會員國 盼排上議程

在英國順利加入CPTPP後，我國與大陸的申請案將成焦點，今（30）日立委關心台灣申請加入CPTPP進度，經濟部長王美花表示，CPTPP會員國將在英國入會後討論新會員國的處理，「我們一定會積極接觸各會員國，希望台灣能夠排上相關議程」。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今日併案審查經濟部組織法修正草案等案，王美花等官員列席。

針對日媒報導，包括日本在內的11個「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國31日將召開部長級會議，會中預定同意英國加入，這將是CPTPP成立生效以來首度有新成員加入。

由於在英國順利加入CPTPP後，我國與大陸的申請案將是焦點，民進黨立委江永昌、賴瑞隆今日質詢時均關切CPTPP相關議題。

江永昌質詢指出，如果英國加入CPTPP後，是否對台灣友善？王美花答詢表示，英國對台灣友善，至於英國對大陸是否友善，王美花則表示不評論。

接著賴瑞隆質詢時也說，在英國加入後，我國與大陸的申請案將成為焦點，也期盼能脫離大陸因素影響，讓台灣比照英國模式加速入會，希望部長繼續努力。

王美花表示，目前CPTPP的會員國正積極處理英國入會案，根據所獲得資訊顯示，CPTPP會員國將在英國入會後再討論新會員國怎麼處理，「我們一定會積極接觸各會員國，希望台灣能夠排上相關議程」。

王美花也提到，新申請加入CPTPP的會員國越來越多，不只有台灣、大陸，還有其他國家，大家準備的程度也不大一樣。

除了台灣、大陸正在申請加入CPTPP外，厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭等國，也正在申請加入。CPTPP現有成員國包括：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯，英國如果獲同意加入，將有助CPTPP擴大。