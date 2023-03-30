電通行銷傳播集團榮獲2023 Adfest亞洲廣告節 年度集團大獎

2023 Adfest亞洲廣告節評選揭曉得獎名單，電通集團台灣與亞洲電通夥伴的作品在眾多獎項類別獲得肯定，因而共同獲頒年度特別獎：年度集團大獎Best Network of the year。2023再獲肯定造就電通集團連續兩年獲得年度集團大獎，歷年共獲得七次，奠定電通集團於業界的領導地位；電通集團旗下電通mb的信義房屋【信任幸福二部曲】拿下網路影片銅獎、以及影片劇本佳作；韋恩咖啡【強力脫睏】獲得影片類佳作。

電通集團台灣執行長唐心慧表示：「Adfest 獲獎肯定了電通集團全球網絡對於創意的重視與追求，台灣獲得三個獎項則肯定了我們持續以創意作為驅動引擎，攜手客戶創造出動人的創意作品。我要特別感謝電通夥伴的努力以及客戶的全力支持與信任，讓我們呈持續引領市場」 。

電通集團台灣不僅獲得獎項的肯定，電通mb創意長周麗君代表台灣受邀擔任【Brand Experience】與【Direct】類評審主席，將台灣觀點放進亞太創意視野。周麗君表示:「很榮幸受邀擔任評審主席，看見亞太區多元文化與精彩的創意，也很驕傲能親眼看見電通mb的作品在難度很高的影片類中獲獎，特別是台灣和其他亞洲優秀的電通夥伴一起奪下這次Adfest年度集團大獎，更是備感榮耀，未來希望能持續以創造文化、改變社會、甚至開創未來的優秀作品，讓世界看見台灣。」

Adfest是亞太區歷史最悠久的獎項，每年都表彰能夠體現亞洲獨有文化的非凡創意、以及代理商的整體傑出成就，頒獎同時更舉辦各種講座與活動，集結頂尖創意、交流思想激發靈感，是亞洲倍受矚目的代表性創意節。

電通集團台灣獲獎案例如下：

【Sinyi Realty信義房屋 / In Love We Trust 2信任幸福二部曲】

Film Lotus – Online Film: Finance & Real Estate / Bronze

Film Craft Lotus – Script / Finalist

影片連結：https://youtu.be/Ui7izKmSDco

【Win Café 韋恩咖啡 / Pillow Bomb 強力脫睏】

Film Lotus – Food & Beverage / Finalist

影片：https://www.youtube.com/watch?v=BKhYQtiJ6cY

電通mb創意長周麗君代表台灣受邀擔任「Brand Experience」與「Direct」類評審主席。