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高雄智慧城市展開幕 陳其邁盼以智慧科技運用帶動雙軸轉型

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
第二屆高雄智慧城市展今（30）日揭開序幕。照片／高市府提供
第二屆高雄智慧城市展今（30）日揭開序幕。照片／高市府提供

第二屆高雄智慧城市展今（30）日揭開序幕，高雄市長陳其邁率市府團隊參展交流，他提到本次展會特別設置「淨零新創館」，顯現高雄做為以重工業起家的城市，積極面對全球氣候變遷，以2050年淨零排放為目標，並將智慧醫療、智慧交通等各種智慧城市應用服務方案介紹給企業及其他國家。他說「科技始終終於人性」，智慧科技運用的核心價值是「以人為本」，海洋首都高雄將善盡責任，致力推動地球永續的工作，運用智慧科技改善生活，讓台灣及全球皆能更加美好。

陳其邁表示，本次展會共有16個國家地區、50個城市，逾300位的國際市政及企業組團來訪，規模更甚，更重要的是包括ICLEI、WeGO、CityNet等三大國際城市組織的參與，顯現高雄努力推動智慧城市並以永續發展為目標，匯集更多的資源力量投入地球永續，實踐淨零減碳的任務。市府成立「產業淨零大聯盟」，利用企業以大帶小的供應鏈方式，分享減碳技術，並藉由法規訂定、技術創新結合智慧城市的運用，在產官學界搭起平台，以「數位」帶動「淨零」的雙軸轉型，同時透過捷運共享運具、電動公車等大眾運輸工具，住宅、教育、治安等智慧城市的運用，在市民生活的各方面實踐智慧城市治理，一起為淨零行動來共同努力。

智慧醫療主題館是展會的重要特色，陳其邁指出本次展示14家醫院的最新智慧醫療及虛實整合的各項運用，包括數位醫療雲、虛擬彙整、ESG 3.0手術補助、物件機器人等，且市府與台灣人工智慧實驗室成立「聯合學習大平台」，整合台灣最強的兩大領域醫療及資通訊產業，以期順利帶動智慧醫療的運用跟普及，讓醫療領域的服務更佳，增進市民健康福祉。

陳其邁進一步說明高雄在亞灣5G AIoT新創的規劃，他感謝中央部會投注110億的經費規模，提供新創園區設立及新創生態系的群聚，成為5G AIoT新創業者的最大助力。高雄亞灣2.0計畫著眼於讓台灣的旗艦企業建立研發中心、教育訓練及服務提供的最佳基地，讓過去在代工、硬體製造累積豐富經驗的企業，結合5G AIoT的應用服務，順利進行產業的數位轉型。

高市府研考會表示，第二屆高雄智慧城市展及首屆淨零城市展，由高雄市政府、台灣智慧城市產業聯盟及台北市電腦公會主辦，展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，來自四大洲19國300位外賓與會，165家廠商550個攤位參展，是台灣智慧城市展重要盛典，也是亞洲最具規模的物聯網產業展，突顯高雄近年科技國際廠商進駐，城市轉型能量大爆發，以及做為國家南向輸出基地，在城市治理及科技應用的市場商機潛力。

此次展期即日起至4月1日，12歲以上高雄市民憑身分證可免費入場參觀，歡迎市民朋友一起共襄盛舉，體驗科技智慧帶來精準零時差醫療服務，見證高雄智慧醫療豐碩成果。

智慧城市 陳其邁 5G

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