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上曜暖男董座捐680萬 助弱勢青少年蓋新家

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

為安置更多的失親兒少，上市建商上曜集團（1316）愛心不落人後，董事長張祐銘大氣捐贈680萬，成為南部第一個力挺高雄唯一由法院委託成立的「非行少年」安置機構-慈暉關懷學園，以建立新的家園。

慈暉關懷學園新家園今（30）日上午在高雄大寮區舉行動土典禮，由學園董事長謝東宏主持，上曜建設董事長張祐銘、斐成企業（3313）總經理張碩文、慈暉關懷學園執行長胡靜婷、高雄燈塔扶輪社長李巧如均出席見證。

高雄市私立慈暉關懷學園成立於2006年，長期接納和輔導家庭遭逢變故、失親、家暴、或受到不良環境影響，導致行為偏差的青少年。除了生活照顧，還培養生存技能。

例如成立「蘋果綠」烘焙坊，讓孩子當學徒、考烘焙證照，協助自力更生。17年來，陪伴超過180位青少年走出黑暗與混亂的環境，考取超過70張證照，其中8成以上的少年完成學業並穩定就業，生活回歸正軌。

然而隨著人數增加，原院舍空間已不敷使用，加上房租高漲、租約將到期等因素，學園面臨龐大經濟壓力。

上曜集團董事長張祐銘在一次機緣下受邀參訪，發現該學園在小巷弄租下3棟透天，卻要容納30幾位失親兒少，還有部分空間須作為司法轉向青少年的居所、以及職業訓練場所、辦公室等，生活空間十分侷限。

他提出購地建屋的想法，以實際行動拋磚引玉，率先捐贈680萬，助力慈暉興建新的家園，展現企業家的大氣風度。

張祐銘表示，「在現代少子化的社會，孩子是未來的主人翁，若有好的教育環境能協助導正青少年的偏差行為，對社會是有貢獻的，如同栽培小樹苗成長茁壯」。

未來慈暉新家園將建造地上3層樓，包括宿舍、餐廳、辦公室等基本設施，也規劃烘焙教室、餐廚教室、農場、運動場、以及太陽能發電區，以期永續經營，給弱勢青少年一個長久穩健的家。

上曜集團近年致力大台南地區房地產市場，品牌定位鎖定高資產、科技新貴等剛性需求購屋族，近年公司旗下的新建案，如「湖美帝璟」、「梅菲爾」、「湖映白」皆有不錯銷售成績。

目前上曜集團的建案，含尚未推案預估總銷金額達393.4億元，當中包含約48.4億的成屋，如「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」、「雲謙」等，隨著建案重新開賣、交屋入帳如預期進度推進，且在成本與費用早已投入控制下，新案單坪房價隨著市場推升，提高總銷金額，有望挹注上曜集團2023年整體營運、呈現獲利強勁的成長態勢。

建案

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