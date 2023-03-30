「萬年不變的薪水，萬年不變的閒」該離職嗎？網友說就怕這件事

近日PTT Job版上有鄉民提問「大家的工作皆有發展性嗎？」，引發熱烈討論，在該篇文章中，原PO好奇若非高階工作，大家在找工作時都會考慮到發展性嗎？還是只需考慮到薪水多寡呢？原PO補充說明目前的工作是真的很閒，閒到想來批踢踢上問大家的想法，但薪水也是只有少少35K，「萬年不變的薪水，加上萬年不變的閒」，這樣的工作條件該離職嗎？還是穩穩做下去？

網友指出「發展性不見得是當主管，而是要擔心你未來不會被AI取代」。

不少網友認為「沒發展性又低薪的工作=取代性超高」、「如果還沒滿30又沒祖產，建議你挑對產業很重要」、「現在是低薪族、未來是職缺直接消失」、「沒看到銀行已經大量啟用AI客服了嗎」、「當然會考慮，發展性、穩定、薪水缺一不可」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著科技快速發展，近幾年內職場結構就會有明顯變化，AI的確能取代最簡單、初階的工作，但需要核心思考能力的工作還是人類才能勝任。因此求職者該思考的是目前工作的「可替代性」有多高，並為轉換職涯做好準備。黃若薇也提醒求職者要與時俱進強化使用數位化工具的能力，將AI視為提升工作效能的輔助工具，才能在未來AI的時代保有職場競爭力。

根據1111人力銀行資料庫顯示目前工作機會數達64.7萬筆，表明整體產業徵才熱度未減，光是科技資訊業相關工作機會數就有近6萬筆。黃若薇提醒現代人退休的年紀不斷地往後，找工作時除了評估薪資待遇、員工福利外，也別忽視產業職務的長遠發展性，建議上班族或是準社會新鮮人不妨利用此機會，搜集就業市場資訊並了解不同的企業文化，也可利用免費的社群媒體內容掌握最新職場動態，為職涯轉換做好充足準備。