世界明珠A棟商辦今正式銷售、租賃 每坪挑戰4000元

戴德梁行今（30）日宣布，取得世界明珠A棟商辦大樓租賃及銷售獨家代理。戴德梁行董事總經理顏炳立表示，世界明珠是以追求完美、近乎苛求的態度精工打造，未來勢必改寫南港商辦租售的新高價格。

台北市東區門戶最大建案世界明珠位於南港車站旁，具備四鐵共構及東區門戶計劃核心樞紐位置的世界明珠案，共有住宅六棟及商辦大樓兩棟，總銷金額高達新台幣800億元，目前住宅部分銷售已接近七成，H棟商辦大樓從聯強在2019年一口氣買下12層至今，也已全部完銷。

兩棟商辦中建商最後釋出的A棟，已由戴德梁行取得獨家代理，今天正式公開對外銷售及租賃。

A棟總量體約12170坪，樓高27層，全棟由世界級建築團隊匠心打造，包括全台堪比核電廠級的0.41G最高抗震設計，採用複層玻璃抗強颱，並有雙維生防災設計，不斷電全載備源系統，將申請台灣黃金級綠建築並購買綠電，滿足企業對頂級商辦大樓的期望。

顏炳立表示，南港勢必成為未來五到十年台北市發展的焦點，週邊五大中心匯集，信義區有的，南港都會有，南港有的，信義區還沒有。世界明珠是南港指標性頂級商辦，2022年全台預售交易金額前十名的案子，世界明珠就占了七席，市場關注度維持不墜，證明好的產品不寂寞，用心打造的產品也會被市場認同。

負責租售專案的戴德梁行董事李育銘說，A棟未公開之前，就已經有企業紛紛來詢問，由於業主惜售，這次公開將是找尋頂級辦公室客戶投資、自用最好的入主機會，大樓一切依頂辦規劃，這樣的產品在南港，甚至放眼台北市都是絕無僅有。

李育銘表示，世界明珠價格不斷翻新紀錄，去年住宅已寫下高樓層每坪186.2萬的紀錄，提早入手的都已坐享龐大增值空間，辦公大樓低樓層也站上每坪143萬，預估很快會看到突破每坪150萬的水準。

對比台北101大樓租金已站上每坪5000元，即將完工的富邦A25大樓也開出每坪4500元的租金；在台北市這幾年頂級商辦大樓供給不足的情況下，南港世界明珠頂級辦公大樓預估將會挑戰每坪4000元的價格。

世界明珠A棟坐北朝南，前有萬坪永久景觀森林綠地，右為北部流行音樂中心，捷運南港車站在步行距離，單層面積約550坪，公設比僅36%，為南港最大的開發案，預計2025年上半年完工。