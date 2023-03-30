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熊比牛大！顏炳立：超漲區回跌一成以上

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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戴德梁行總經理顏炳立表示，今年房市量縮會更明顯，但房價走緩跌格局，第一季買賣雙方拔河，第二季、第三季賣方開始鬆動，第四季可能下跌，超漲區跌幅將在10%以上，不過蛋黃區不會超過10%。

至於超漲區，他舉例，如桃園青埔，一坪賣到六、七十萬， 比桃園藝文特區還貴，又如林口開到五十多萬，在房市替代效應下，這些地區用二字形容是「看日」，三個字是「剉咧等」，四個字則是「代誌大條」。

他表示，房市要有量，必須用降價來換，價格不降，量就不會出來，除非政策改變。不過新政策才剛通過，要政府改變政策，在他來看是七個字「一點機會也沒有」。

對於本周上場的房市329檔期表現，顏炳立表示，價格合理天天329，價格不合理，沒有329。

戴德梁行今天發布第一季商用不動產調查，第一季投資市場交易金僅140億，相較去年第一季342億，大幅縮減近六成，為2019年以最低季度。土地市場也同步出現墜跌現象，首季僅163億，為近十年第三低成交量。

顏炳立分析，經濟衰退、政策利空，金流斷，物價漲，通膨影響房市買氣，但政府非常善良，沒有暴力升息，因此房價持續僵持，量則繼續縮，而這種情況將一直持續一整年。

顏炳立表示，今年房市「熊比牛大」，房市利空，遠多於利多，市場就是一個等字，等價、等量，等買氣。在政府撒下天羅地網下，投資沒希望，但自住者，價格合理就可進場。

房市 顏炳立

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