台北生技園區今落成 蔣萬安預估帶來500億產值

台北市長蔣萬安今（30）日出席台北生技園區落成暨啟用典禮時表示，非常榮幸能夠和大家一起見證台北生技園區的完工啟用，這是一個歷史性的一刻，因為台北生技園區是全國第一件聚焦在生技產業的BOT案，它將台北市生技產業的發展，再次往前推進了一大步。

蔣萬安表示，南港是我們生技產業發展的一個重鎮，這裡有衛福部食藥署、中研院、國家生技園區、國家實驗動物中心，以及生技生物技術開發中心是我們透過BOT案，以公私協力的方式創建，未來將有很多生技產業在這裡，從育成、臨床試驗到研發，預期將能帶來500億的產值，以及3,000個工作機會，這些都是能夠帶動整體生技產業蓬勃發展的關鍵。

未來台北生技園區，樓地板面積總共兩萬坪，有五千坪會用來做生技育成中心，另有一千兩百坪是產業空間，因此未來一整個產業鏈在這裡都可以更加的健全完整。目前已有51家企業單位取得進駐資格，產業類別含括生技新藥、智慧健康、高階醫材、細胞治療、生技服務業等多元面向。

在交通規劃上，蔣萬安表示，台北生技園區所在地理位置得天獨厚，三鐵共構，往北銜接了內湖科技園區，往南串聯了竹北生醫園區，另外，在這邊的國家生技園區的連外道路，在去年二月已經開始動工，預計2025年完工。從南港捷運站二號出口，我們透過隧道的方式，穿過中南山直接到園區，因此，未來不只可以帶來更便捷的交通，同時也能夠減輕這邊的塞車壓力，並且將會規劃獨立的自行車道，還有行人空間，也就是會有人車友善的交通廊道，未來絕對可以帶動南港生技產業的發展。

產業發展局補充，台北生技園區興建工程歷經新冠肺炎疫情最為嚴峻、工程人力短缺的期間，在世康公司黃茂雄董事長的領軍下仍排除困難加速完成，台北生技園區設置逾5,000坪生醫創新育成中心及近12,000坪的產業空間，備有UPS不斷電系統、緊急供電系統、廢氣汙水處理系統等，提供生技新創與領航指標企業在地研發及試量產需求。

其中產業空間以4.5米、6米不同樓高規格，滿足企業自設實驗室或廠房之不同需求，預計可容納近40家廠商；育成中心部分除常駐培育空間可供近30家廠商進駐外，另設有共用儀器區域、核心區域、產業交流空間等，提供40席共用實驗區座位、9間P1、P2等級實驗室、1間試量產製程實作示範區域等研發試量產專業場域，此外，世康公司將精準對位進駐廠商需求，投資新台幣2億元共用儀器設備，減輕新創企業團隊購置儀器設備負擔，打造台北生技園區研發、營運、產業交流優質環境。

為打造契合生技產業發展的最佳環境，世康公司除以開發南軟園區生技大樓經驗為基礎外，並協力工研院及財團法人生技醫療科技政策研究中心的產業推動量能，協助台北生技園區實驗室及工廠之設計規畫、國際市場拓展諮詢、初創團隊創業投資商業輔導、產業情資與國際商情蒐集等，從技術、資金、人才、法規等面向支援生技產業發展。

最後，蔣萬安表示，很高興看到南港的生技產業逐漸成形，但台北市未來的發展不能只看一個點，而是要以一個整體來全面看待，因此南港生技產業的發展，連結內湖科技園區，再到北投士林科技園區，我們要打造一個科技廊帶，希望帶動整體城市的發展，並帶動整體產業的興盛，希望大家通力協助、一起努力、一起克服種種挑戰，把台北市打造成為一座科技大城。