北台灣4.7萬戶預售餘屋待售 滯銷區曝光

買賣雙方認知價格喬不攏，整體新建案市場買氣低迷，千億案量卻陸續進場，使預售屋待售戶數增加。據住展雜誌統計，北台灣近三年，預售屋建案可售戶數達17萬戶，其中約有4.7萬戶、27％尚未售出。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，各預售建案工程進度不同，可能未拆除地上舊建物，也可能結構體施工中，但無論工地處於哪個工程階段，預售屋限制換約規定實施後，預售建案銷況都將受到衝擊。

值得關注的是，因應營建業缺工問題，日前不少建案拉長工期或延後完工交屋日期，此情況有機會為業者爭取更多時間消化庫存，或避開區域的大量交屋潮，稍微延後餘屋去化壓力出現的時間點。

北台灣各縣市中，以桃園市預售屋剩餘戶數最多，約18,115戶，其次為新北市，全區約17,520戶銷售中，兩市的待售單位皆高度集中重劃區。相較之下，宜蘭地區、基隆市的剩餘戶數都在2千戶以下，待售量相對少。

再觀察各行政區，北台灣達15區的預售屋剩餘戶數超過千戶，包括新北淡水、三重、土城、林口、中和、五股等六區，和桃園龜山、中壢、桃園、蘆竹、大園、八德、楊梅等七區，以及新竹竹北和寶山。

北台灣近三年預售屋剩餘戶數最多的是淡水，約4,013戶，因為從北段淡海新市鎮到南段紅樹林、竹圍地區，當前都有多宗大量體預售建案銷售中。

預售屋剩餘戶數第二名則是桃園，約3,470戶，戶數集中小檜溪和中路重劃區，以及舊市區如大有地區等。緊接著是中壢，預售屋剩餘戶數約3,376戶，居北台灣第三，供給主要來自青埔特區。

三重預售屋待售戶數同樣超過3千戶，全區約3,132戶尚未售出，主因為近半年市區、二重地區新案遍地開花。至於近年推案眾多的龜山，約有2,835戶還在等待有緣人，戶數集中龜山A7重劃區。

成采錡表示，北台灣預售屋剩餘戶數前五名區域中，當前以三重房市買氣最熱，其餘四區也各有銷況相對穩定的指標個案，顯示就算區域待售建案眾多，只要產品規劃符合市場需求，個案仍有銷售機會。