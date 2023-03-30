越捷航空熱門機票促銷再次回歸 百萬張機票0元起
越捷航空持續提供旅客機票促銷活動，提供兩百萬張0元起機票，供旅客飛往越捷航網絡內各目的地，同時SkyBoss和SkyBoss商務艙服務更享有五折優惠。
即日起至2023年4月4日在www.vietjetair.com 和官方APP Vietjet Air購買促銷機票，旅客便可以輕鬆搭乘越捷航空的100條航線，包括越南國內服務和越南與澳洲、印度、日本、韓國、台灣、香港等地之間的航班，航班時間至2023年12月12日止。
越捷航空還為享受飛行體驗的旅客提供SkyBoss和SkyBoss 商務艙五折優惠活動。從現在到2023年5月5日，只要在www.vietjetair.com和官方APP Vietjet Air預訂SkyBoss 商務艙和SkyBoss機票輸入促銷代碼ALL50SBB和ALL50SB，就有機會享受五折優惠。
此次促銷提供旅客以越南盾230萬（約台幣 2,982.3元）起的越南境內機票及越南盾450萬（約合5,835元）起的國際機票享受SkyBoss和SkyBoss 商務艙的服務。越南-澳洲航線（墨爾本，雪梨，布里斯本）的旅客，可以分別使用促銷代碼AUS50SBB和AUS50SB來享受SkyBoss 商務艙和SkyBoss的優惠。航班時間從現在到2023年12月12日止。
此外，越捷航空SkyJoy忠誠計畫會員在本次促銷期間（即日起至2023年4月4日）購買越南境內航班機票將獲得100個SkyPoints，購買國際航班機票將獲得300個SkyPoints，讓您的喜悅加倍。透過SkyJoy APP或 https://skyjoy.vietjetair.com/ 探索促銷活動，享受超過250個最受歡迎的越南美食、購物和旅遊品牌優惠。
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