新光證券砸億元現金買50年老商辦 專家曝優勢

實價揭露，法人積極購置億級商辦交易，「欣翰士林官邸」去年12月一次成交2戶3樓，共約3.4億元，買家分別是越弈投資、千奕國際實業，其負責人都是同一人。

另外「保力達」以約14.5億元標下信義計畫區統一國際大樓15樓戶，單價高達210.5萬元，創下北市頂級商辦行情新高紀錄。

台灣房屋表示，今年的億級商辦交易，像是書田大樓10樓、環球經貿中心大樓7樓、內科長虹NASDAK5樓、聯虹識野科技大樓3樓，也都看到法人置產蹤跡。

值得一提是，3月時新光證券以無貸款方式買下中正區「重慶大樓」11樓戶，總價約1.15億元，該樓屋齡已高達50年，顯示精華地段老商辦仍相當受歡迎。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，重慶大樓鄰近台北車站及北門，由於重慶南路是早期許多銀行的總行據點，至今仍是銀行金融、證券業林立，建物大多為老舊辦公電梯大樓，且該樓使用分區屬商四，容積率高，因此仍吸引買家進場置產，目前此區商辦月租金單價約落在1400~1700元，未來還可以等改建的機會。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，平均地權條例的修法「管住不管商」，因此今年私法人逐漸將目光，從豪宅轉向商用不動產，在通膨的預期心理下，高資產族對於優質商辦購置規劃更加積極。

她表示，在央行升息至今已達3碼的情況下，預期投報率也多上調0.75%，精華區老商辦具「低買價」、「高投報」特色，以及「高出租率」的地段優勢，因此今年精華區中古商辦將成為交易重點。

第一建經研究中心副理張菱育分析，由於平均地權條例修法當中，限制私法人的購屋彈性，改採許可制，但僅針對住宅型產品，純商用不動產則不在此限，所以目前精華地段的商辦市場供不應求。