高端駁外界對流感疫苗指控 國光罕見對高端反聲明

高端疫苗自韓國疫苗廠GC Biopharma引進四價流感疫苗，日前獲衛福部食藥署藥證，藍營立委召開記者會，質疑蔡政府對高端再開後門。高端（6547）今（29）日下午發聲明稿，反控攻擊高端四價流感疫苗的不實言論。

但是針對高端的聲明內容，本土流感疫苗龍頭廠國光生技晚間也發出聲明，針對高端提及有關國光四價流感疫苗的文字內容，鄭重提出說明。

高端表示，與韓國GC Biopharma有關季節流感疫苗開發合作案是於2018年4月簽約啟動，由高端疫苗代理GC Biopharma四價流感疫苗，以成品銷售或分裝充填方式供應市場。高端與GC Biopharma簽約後，2019年於台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項第三期臨床試驗，且數據優異。

高端表示，這項開發案藥證查驗登記期間，全球遭逢 COVID-19 疫情，全世界各式疫苗供應穩定、與國際疫苗冷鏈空運擁擠問題，成為業界棘手難解的議題；對於需求量大、且須集中供貨的「季節性」流感疫苗來說，影響更鉅。

因此此項開發案，延續雙方合約原始規劃，採取高端自有品牌原液分裝的模式，以確保供貨時間與供貨品質的穩定。此項開發案並依序完成 PIC/S GMP 查廠與藥品查驗登記等各項程序，並於 2023 年 3 月取得藥證。

為了強調疫苗成品無菌製程分裝是十分常見的專業分工，高端疫苗在聲明稿中以國光生技為例，說明早年國光疫苗是以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，而後陸續建立自有產能。這種或疫苗產品的多製造廠全球分工模式，不管在疫苗抗原或原液充填製程，為產業鏈全球化的一部分，並未有可議之處。

就在高端疫苗發出聲明幾小時後，國光生技也在今日晚間發布，就高端公司所發出之澄清說明中提及國光公司流感疫苗的部分，嚴正聲明如下：

國光表示，對於大家所關心的四價流感疫苗，國光係於國內生產疫苗原液並充填為成品供應。公司於2015年執行並完成總數兩千多人的人體臨床試驗後依法經查驗登記領證上市，其後每年供應國內民眾施打，並每年均執行施打後安全性調查且呈報主管機關。

以目前國內的四價流感疫苗而言，除國光外，其他進口疫苗包括賽諾菲(法國)、GSK(英國)及東洋代理之澳洲廠牌疫苗都曾在其本國執行完整人體臨床試驗後核准上市，在台灣經過投標供貨後亦均執行施打後安全性調查。