四價流感疫苗爭議 國光強調：原液為國內生產

高端與南韓疫苗大廠GC Biopharma合作生產的四價流感疫苗取得食藥署藥證爆爭議，高端以疫苗大廠國光生技為例，強調充填、分裝是常見的產業鏈分工。但國光隨即發出聲明強調，國光的四價流感疫苗原液是在國內生產。

國光表示，大家所關心的四價流感疫苗，國光是在國內生產疫苗原液並充填為成品供應，於2015年執行並完成總數兩千多人的人體臨床試驗後依法經查驗登記領證上市，其後每年供應國內民眾施打，並每年均執行施打後安全性調查且呈報主管機關。

國光更強調，以目前國內的四價流感疫苗而言，除國光外，其他進口疫苗包括賽諾菲、GSK及東洋代理之澳洲廠牌疫苗都曾在其本國執行完整人體臨床試驗後核准上市，在台灣經過投標供貨後亦均執行施打後安全性調查。