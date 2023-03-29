流感疫苗爆爭議 高端：充填、分裝是常見分工

高端與南韓疫苗廠GC Biopharma季節流感疫苗開發合作案，在台已取得藥證，但近來遭受各方攻擊，高端疫苗今發出聲明稿表示，對於特定人士攻擊與抹黑，深感失望與遺憾，對於悖離專業知識、企圖誤導大眾認知等不實言論，已委託律師評估並採取應為之法律行動。

高端表示，與南韓GC Biopharma有關季節流感疫苗開發合作案是於2018年4月簽約啟動，由高端疫苗代理GC Biopharma四價流感疫苗，以成品銷售或分裝充填方式供應市場，GC Biopharma該項產品為全球第二個通過世界衛生組織認證的四價流感疫苗，高端與GC Biopharma簽約後，2019年於台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項第三期臨床試驗，且數據優異。

高端表示，在該項開發案藥證查驗登記期間，全球遭逢新冠疫情，疫苗供應穩定與國際疫苗冷鏈空運擁擠問題成為業界棘手難解的議題，對於需求量大且須集中供貨的「季節性」流感疫苗而言，影響更鉅，因此，該項開發案延續雙方合約原始規劃，採取高端自有品牌原液分裝的模式，以確保供貨時間與供貨品質的穩定，該項開發案依序完成PIC/S GMP查廠與藥品查驗登記等各項程序，並於2023年3月取得藥證。

高端強調，醫藥產業具有高度專業性並由複雜的全球供應鏈組成，疫苗產品最終成品的無菌製程分裝也是十分常見的產業鏈專業分工事項，例如國內疫苗產業中，早年國光疫苗是以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，而後陸續建立自有產能，近年國光也接受大陸以及美國充填代工，協助全球疫苗供應，這種醫藥品或疫苗產品的多製造廠全球分工模式，不管在疫苗抗原或原液充填製程皆為產業鏈全球化的一部分，並未有可議之處。