ESG最前線／數位轉型兩大效益

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發有限公司總經理）

談到產業或企業的「數位轉型」，很多人對新的軟體工具、功能很感興趣。一旦有創新的技術出現，都期望既有的問題得到一線曙光。不僅是使用者（客戶）如此，就連推動數位轉型的業務人員，也把多數時間和精力放在自身的產品身上（規格、價格等）。

然而，「數位轉型」成敗的關鍵常常不是落在技術層面，畢竟電腦的演算能力一日千里，早已不是瓶頸。從威煦軟體近十年與各產業先進交流的心得，我們發現最大的關鍵是：能否清晰的「定義問題」。

「數位工具到底要解決企業的什麼核心問題？」「為什麼這個問題傳統人力解決不了？」「科技與人工是怎麼互補的？」這些問題看似簡單，但令人驚訝的是，許多企業在規畫數位轉型的工具與路徑前，並未找到客觀的答案，以至於陷入操作性、技術性問題的迷失之中。

其實科技只是一種手段（How），「要達到什麼樣的目標」（Where）才是重中之重的命題。

根據過去威煦軟體協助台灣企業數位轉型的經驗，科技帶來的效益可歸納為：

第一，減少紙張。

縱使在這個高度數位化時代，企業仍然存在許多紙本的作業流程。

有些是礙於印章簽核文件的限制，有些是機密性考量，但其實有更大一部分是基於「改變習慣的困難」。

以傳統製造業的「巡檢稽核」為例，在多個廠區、多個單位要執行稽核任務的情況下，一個集團企業一整年可能使用數千到上萬張「巡檢表」。

紙張耗費只是一小部分看得到的成本，還有更多無形成本是這些文件的保存、運送，以及查找資料時花費的時間精力等。

即使我們都清楚知道數位化可以減少紙張耗費，但是仔細環顧一般企業的廠區與辦公環境，還是可以看到很多「數位轉型」的空間。

第二，縮短流程。

延續上述的「巡檢稽核」流程，數位化不僅讓紙張的耗用變少，更重要的是縮短後續數據傳送、資料整合、報告產出的大量時間。

時間縮短除了讓流程更精準、不容易出錯，也能加快企業做決策的反應速度。

舉例來說，在稽核過程發現的缺失，在數位化的平台上可以快速將訊息傳遞給經理人，並且在類似錯誤大量擴散之前，及早做出因應。

還有其他三種效益，待下回再論述。

軟體 大一 製造業

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