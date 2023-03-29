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發4點聲明駁斥廣告內容 泰山：有心人為非法爭奪公司經營權之卑劣舉措

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
泰山今天表示，今日在報紙發表標題為《泰山賣全家 80億鉅款流向充滿懸疑「畫」題》之廣告，指控泰山不當使用出售全家股份所得價金云云，與事實大相逕庭。圖/聯合報系資料照片
泰山今天表示，今日在報紙發表標題為《泰山賣全家 80億鉅款流向充滿懸疑「畫」題》之廣告，指控泰山不當使用出售全家股份所得價金云云，與事實大相逕庭。圖/聯合報系資料照片

泰山（1218）今天表示，今日在報紙發表標題為《泰山全家 80億鉅款流向充滿懸疑「畫」題》之廣告，指控泰山不當使用出售全家股份所得價金云云，與事實大相逕庭，此捕風捉影、惡意抹黑中傷泰山之舉，顯為有心人士為非法爭奪公司經營權之卑劣舉措，為恐社會大眾遭受誤導，泰山的澄清說明如下：

首先，「泰山」當初創立之宗旨，就是要作消費者食品「尚實在ㄟ靠山」，而本公司為提升本公司產品之品牌形象，內部討論後規劃運用「藝術山水名畫」作為廣告視覺主題，嗣本公司經營團隊在符合本公司內部規定下，購入國際知名畫家吳冠中之兩幅山水畫作，由於該畫作符合本公司意象，除可供作產品廣告使用、大幅節省廣告費用支出外，由於吳冠中的畫作拍賣價，近30年屢創造新高，畫作本身亦具有資產保值、增值價值，對本公司而言，實為有利之舉。且本公司並已完成規劃將畫作作為「茶之初」飲品之外觀包裝。泰山日後不排除循此模式， 繼續投資有增值潛力的藝術作品，既造福股東，亦激勵全球辛勤創作的藝術家。

其次，有關出售全家（5903）股份，係因近3年平均現金股息殖利率2.85%，投報率偏低，而本公司就出售取得股款不可能存放現金，任由其貶值，故除清償本公司債務、增加本公司經營所需資本支出外，尋找合適投資標的也是當務之急。台灣土地開發股份有限公司（2841）所有位於花蓮之新天堂樂園，為該公司及花蓮地區營收最佳之園區之一，花蓮每年國內外遊客人數達1,200萬，依花蓮縣府統計，以2021年為例，造訪新天堂樂園的遊客逾417萬人次，占所有花蓮遊客的35%，居花蓮所有景點之冠，泰山準備仿效食品同業，打造旗艦級觀光工廠，大幅提升品牌形象，如善用新天堂樂園部分空間，既有現成的人流，更可節省興建時間，若採由台開公司售後租回方式，其每年租金報酬率更可達4.05%，廣告所稱「購買爛尾土地」顯係嚴重誣衊；台開公司既然願意釋出，本公司自無不予評估之理，至於新臺幣3千萬元本票，僅係供作擔保之用，其後因交易未果，已取回該擔保本票，是本公司並無因評估投資事業而遭受公司損害之情。

第三，針對前開事實，本公司已於獨立董事杜英達、陳敏薰(杜英達代理)上週前來查帳時，完整說明如上，無奈刊登廣告之「心急如焚的泰山股東」不知如何取得本公司業務機密資料，經扭曲、編造後，再花費鉅資刊登廣告，其司馬昭之心，路人皆知。

最後泰山強調，本公司殷盼各方勢力，均能遵守體制規範，磊落行事，勿再假正義之師，行抹黑中傷之實，相關違反營業秘密、妨害名譽等違法行為，本公司必當追究到底，以維護本公司清譽，確保股東權益。

泰山 廣告 全家

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