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聯德控股-KY砸500萬美元 赴墨西哥設廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機殼暨沖壓件大廠聯德控股-KY（4912）今（29）日宣布，為超前部署電動車自動駕駛為重點的汽車行業的戰略定位，提升核心沖壓業務能力，董事會已核准啟動500萬美元資本支出計劃，將在墨西哥克雷塔羅建立新的製造基地，預計將於今年第4季進行投產，擴大生產規模，未來將為客戶提供更多增值服務和解決方案，可望挹注業績。

聯德控股指出，墨西哥廠將有助於提升公司汽車行業的市場佔有率，尤其是隨著電動車和自動駕駛的成長趨勢，將使公司在市場復甦時，能有跳躍性成長先機，並為公司未來的發展奠定基礎，進一步提升公司於沖壓業務優勢。

同時，聯德控股也將於今年擴增中國大陸崑山廠區的生產規模，以就近服務中國大陸區之汽車行業客戶對沖壓業務的需求增加。目前，聯德控股持續優先發展汽車行業內的電動車和自動駕駛的客戶群，並在互聯健身行業智能數位健身訓練設備業務的客戶群持續深耕，以及專注於3C行業之雲計算和智能設備的客戶群擴展。

與此同時，聯德控股也已取得汽車行業客戶在電動車和自動駕駛相關領域的多項新項目以及在健身行業客戶的新項目，顯示公司產品研發及生產製造的實力獲得認可。

自動駕駛 電動車 墨西哥

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