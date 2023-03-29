台灣可食花草上餐桌 雄獅進駐松菸「Island133」試營運

雄獅集團（2731）疫後轉向生活產業快速發展，深耕國內食、宿、遊、購、行領域，積極串聯交通樞紐和場域經營，更致力打造國際文化策展場域，看好松菸及台北在全球觀光的重要地位，繼去年進駐松菸成立「欣講堂文創基地」和「光一 一個時間」後，由機器修理廠改造而成的

「Island133」，以城市綠洲以及中島生活為概念，提供多元策展和餐飲空間，⾸波推出「Root to Table向世界公開台灣可食花草」展覽，期以匯集生活風格美學能量，從味蕾出發策動世界廚房之旅，進而推升台灣國際能見度，帶動入境觀光商機。

雄獅集團董事長王文傑表示，為讓台灣被世界看見，雄獅傾力打造「世界的台北」，並鎖定具有80年松山菸廠歷史的松山文創園區進行佈局，「Island133」不但是松菸的中島、台北的中島，也是台灣的中島，更是雄獅邁入生活產業的重要里程碑。未來希望以文化創意串聯旅遊，用美酒佳餚分享飲食生活、生活美食，透過策展邀集策展人、創作人與到訪的人群，讓世界看到台灣，並帶領世界的人走入台灣。

佔地238坪的「Island133」，前身為1939年日治時期松山菸廠「工作作業場」（戰後改名機器修理廠），菸廠時期的機器修理廠負責廠區器具修理，空間採用現代主義設計理念並著重機能性，機器修理廠活化再利用由雄獅集團旗下事業欣食旅和傑森整合行銷共同規劃經營，提供多元策展及餐飲服務，並委由鳴日廚房設計師邱柏文參與設計。餐飲以創新歐陸餐酒為定位，講求在地食材與風土滋味，運用現代西式烹調手法注入設計美學，進而探索分享當代飲食生活文化，內部空間則以伸展台為靈感，大量使用金屬面材，保留舊有機械金屬感的歷史元素。

至於鑲嵌在老屋之中的策展空間，⾃由收放的牆⾯可依季節變換展演主題，未來將邀請世界各地品牌於限定期間進駐，或讓新型態⽣活家及創作者在知識中傳遞⽣活體驗。首波策展活動邀請CN Flower創辦人凌宗湧策劃「Root to Table向世界公開台灣可食花草」展覽，展期為3/29（三）至6/30（五），透過植物學家、採集專家的視⾓重新解密133種台灣可食花草，把「Farm to Table」的經濟價值，往前推及植物的整個⽣命歷程，最後才是餐桌與⽣活。

配合策展活動，曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的「Island133」主廚Leo將松菸特色與台灣可食花草融合，打造CN Flower聯名期間限定套餐。「啟航」透過解構日式料理軍艦捲，將台灣的當季水果、白米脆餅、海苔、海膽與金蓮花結合；「寶島長春」以台南美術館中收藏的巨幅水墨畫《寶島長春圖卷》為靈感，使用爐烤、川燙、醋漬、炙燒、油封等料理手法處理在地食材；「我喫了一座森林」打造餐桌上的城市綠洲，把過貓、山葵、馬告等在地特殊香草，包入特製的圓形苔癬脆餅中，打造充滿森林感的料理。