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研發吸入式藥材精準醫療 利優生醫今剪綵

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
利優生醫科技公司研發吸入式藥材。圖/竹縣府提供
利優生醫科技公司研發吸入式藥材。圖/竹縣府提供

進駐新竹生物醫學園區內的利優生醫科技股份有限公司，今天（29）日舉辦剪綵開幕及交流茶會，新竹縣長楊文科、前副總統吳敦義等人受邀出席，楊文科表示，利優生醫在精準醫療、醫材投入心力研發，未來部分藥物可透過吸入方式使用，便利不善吞嚥的幼兒及高齡長者，樂見利優進駐生醫園區，也祝福未來營運昌隆、造福患者。

楊文科與新竹縣政府衛生局長殷東成等人出席利優生醫的開幕儀式，同場還有前副總統吳敦義、蔡令怡夫妻，及新竹科學園區管理局長王永壯、國科會產學處長許增如、前科技部次長謝達斌、前台大兒科醫院院長黃立民，捷克科學院Dr. IVO等人。

楊文科表示，利優生醫董事長李皇德非常用心，研究用藥的精準治療，例如藥霧化後採取吸入式，使藥物能進入到上、下呼吸道及肺部，適合不善吞嚥的幼兒及高齡者使用，未來甚至要研發吸入式的胰島素，若真成功，會成為患者的福音，也期望見到利優生醫的亮麗成果。

受邀致詞的黃立民醫師提及，他常常要做老鼠實驗，老鼠鼻孔很小，很難投藥，當時就拜託李皇德博士協助，李博士也能設計出符合需求的用品。黃立民也說，新冠肺炎的傳染力很強，而RNA疫苗具有94％的防護效果，但不管輕症還是重症，患者從呼吸道噴出的病毒量一樣多，而RNA疫苗保護的是肺部，上呼吸道卻仍有病毒，因此也與李皇德合作研究噴鼻或吸入式的疫苗，在呼吸道產生免疫力並減少病毒量，因此他認為李皇德的事業很有前瞻。

李皇德表示，他所做的技術其實在20、30年前很多人想做，但當時技術尚未達到，而近年科技進步，也開創了新路。李皇德表示，與黃醫師合作吸入式疫苗，隨疫情降溫也發展出其他部分，例如思考標靶藥物透過吸入式直達肺部，降低藥物的排斥並精準拿捏劑量，或是再生醫療，像是肺纖維化是否能再生等，應用層面很廣。

李皇德舉例，現行使用的氣喘噴劑採取壓入式的，藥物可能僅停留在喉頭，而公司所研發的產品，可以讓藥物到下呼吸道甚至是肺部，達到更好的效果。產品目前也在取證的階段，其中已與學術、政府單位合作，並測試成果，期望明年可以商品化並上市。

利優生醫股份有限公司29日也開放貴賓參訪，王永壯、許增如、謝達斌等人致詞，也期許台灣的生醫產業能成為下一個產業的領頭羊，持續繁榮發展。

利優生醫科技公司29舉辦開幕及交流茶會，新竹縣長楊文科（右三）出席參與。圖/竹縣府提供
利優生醫科技公司29舉辦開幕及交流茶會，新竹縣長楊文科（右三）出席參與。圖/竹縣府提供

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