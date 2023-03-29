中國醫大附設醫院與羅氏診斷簽署MOU 攜手升級精準檢測

中國醫藥大學附設醫院與台灣羅氏醫療診斷設備公司今(29)日簽署合作備忘錄(MOU)，攜手共同開展精準檢測升級合作，全方位涵蓋從慢性疾病、傳染性疾病到癌症的智慧檢測，守護民眾健康。

除了建立符合國際認證標準的癌症檢測方案，更進一步優化檢測效率及精準度，積極打造與國際品質接軌的精準檢測服務中心，致力成為台灣中區精準檢測重鎮，引領台灣檢驗醫學全面升級嘉惠病人。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，精準醫療是全球醫療發展趨勢，羅氏是世界知名的生技公司與全球體外診斷領導者，在癌症檢測領域，希望透過這項合作計畫，分階段導入看齊國際品質及符合認證標準的羅氏檢測試劑，讓癌症病人從治療選擇到治療後的監控，都能使用最高規格的檢測試劑與IVD體外診斷等級的分析軟體。

周德陽表示，透過此次合作，中國醫藥大學附設醫院升級具備國際等級的檢測中心水準，擴大精準醫療層面服務病人需求，未來將持續與羅氏診斷進行跨國交流，成為台灣精準醫療的一大亮點。

台灣羅氏醫療診斷設備總經理吳慶城表示，羅氏診斷深耕台灣25年，感謝中國醫藥大學附設醫院對羅氏團隊的信任與倚重，非常榮幸能夠和中國醫藥大學附設醫院團隊協力滿足民眾個人化醫療照護，促進台灣精準健康發展。

吳慶城強調，中國醫藥大學附設醫院是全台率先引進羅氏FoundationMore P2P服務的醫學中心，此服務涵蓋從儀器校準、病理及組織教育訓練、專家間交流及跨國實驗室間檢體比對的癌症精準醫療解決方案，全面提升精準醫療接軌國際，讓醫療資源發揮最大效益。

值得一提的是，中國醫藥大學附設醫院在慢性疾病、傳染性疾病檢測的嶄新應用上，在新冠疫情期間就以羅氏診斷的檢測平台，提供中部地區充足的新冠病毒檢驗量能。

展望未來，中國醫藥大學附設醫院將持續與羅氏診斷深化合作，拓展慢性疾病、傳染性疾病的臨床應用，發展諸如結核病篩檢與抗藥基因檢測、B型肝炎活化相關核酸檢標記檢測，以及鼻咽癌的危險因子EBV病毒核酸檢測等，進一步提升中國醫藥大學附設醫院檢驗服務版圖，開創精準檢測發展新里程碑。