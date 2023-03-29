國瑞汽車「真心守護」捐防災頭套
國瑞汽車於2016年開始投入「真心守護」在地小學防災頭套捐贈公益活動，希望能有效降低孩童於發生自然災害時可能受到的傷害，迄今為止已邁入第8年，累計共捐贈約6千多個防災頭套。
國瑞汽車身為台灣社會的一份子，持續積極地參與各項公益活動，期許成為被信賴的企業。有鑑於台灣位於環太平洋地震帶上，地震頻繁，為提昇低年級學童的防災意識以及災害發生時的安全性，今年捐贈對象除了中壢地區芳鄰-內定國小及觀音地區芳鄰-樹林國小之外，國瑞汽車也將防災頭套捐贈給新屋區的永安、東明、埔頂、啟文、北湖、笨港、蚵間、大坡小學，楊梅區瑞埔國小共計11所學校、750個防災頭套。
捐贈的防災頭套功能相當廣泛，本身可耐受一定的衝擊力，地震發生時，戴上防災頭套，能避免落石、玻璃等掉落物的砸傷，確保頭部的安全，空出的雙手也有助於應變突發狀況。此外，頭套使用防燃布料，可避免火舌馬上衝擊頸、臉部燒傷。其鮮豔的橘黃色求救口哨及名牌，也能提升救援機會及效率，平時還可當作孩童的午睡枕與座椅靠墊。
國瑞汽車希望藉由防災頭套捐贈活動，從小培養安全防護意識，未來也將持續推動此活動，展現「真心守護」在地小學學童之實際行動。
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