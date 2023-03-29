今年初最賺豪宅是它！持有11年轉手增值2102萬元

今年房市籠罩在利空的氛圍，然而指標豪宅不畏逆風，仍有轉手獲利。根據最新實價登錄，位在北市內湖區「長虹天璽」今年1月成交9樓戶，總價1億5100萬元，單價103.38萬元，買方為吳姓自然人。值得注意的是，該戶前屋主在2012年以1億2998萬元買進，持有11年後轉手，帳面大幅增值2102萬元，讓「長虹天璽」成為今年初最賺錢的億元級豪宅。

此外，觀察2021年以來「長虹天璽」歷史交易，8次交易中，就有7次轉手交易的紀錄，帳面增值都超過1000萬元，房價增幅在8%～32.8％，其中，增值幅度最高的為2022年5月成交的7樓戶，前屋主2012年以總價1億2880萬元購入，持有10年，以總價1億7100萬元售出，帳面增值4220萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅增值的關鍵有二，首先是持有時間長，長虹天璽近年交易增值的有7成以上，持有時間都超過10年，讓早前低點買進的前屋主，充分享有不動產的上漲紅利。其次是區域利多到位，包括嫌惡設施遷移，或是利多建設到位，都有助於不動產增值。

台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承指出，「長虹天璽」早年因鄰近電塔，對開賣初期的銷售造成阻力，但2017年後電塔拆遷，環境質感大幅改善，加上社區所在的西湖商圈生活機能成熟，吸引高資產族青睞，使該社區躍居內湖指標豪宅，行情也比早年明顯成長。

今年轉手賺錢的豪宅還有1月中旬，士林區天母豪宅「仰哲」的13樓戶，由法人「瑞寶興投資」以總價1.7億元買進，拆算車位後單價約143.3萬元，對照前一手屋主於2020年以1億5888萬元買進，持有近3年轉手亦增值1112萬元。