房價凹陷區？三重近半年預售成交單價新北最高

新北市地政局公布近半年預售屋實價登錄案件，交易熱區分別為三重區、淡水區、土城區、板橋區、新莊區、林口區、五股區、新店區、泰山區、中和區等10區。

其中不少業者以「房價凹陷」形容，認為房價相對便宜的三重區，近半年成交1,370件、平均成交單價達每坪62.9萬元，皆為全市最高，平均成交總價則以新店區2,252萬元為首。

另外淡水近半年成交1044件 ，僅次於三重，買氣也相當不錯，成交均價為十大熱區最便宜，但一坪也來到34萬元。

林口均價則來到4字頭，一坪46萬，中和、新店、板橋則都要6字頭。

新北市地政局地價科科長蕭湘君指出，新北市近半年預售屋建案共計備查97案、14,185戶。

在行政區分布上，以三重區10案、3,534戶居冠，土城區14案、2,056戶次之，淡水區、板橋區、中和區、林口區等亦屬熱絡，上述6個行政區銷售備查數量皆突破千戶。

大家房屋企研室總監郎美囡指出，三重區有9座橋聯通台北市及新北其它行政區，交通機能及生活便利性高，近二、三年新推案多，其中位於先嗇宮站旁的都廳大院共有2千多戶住家，單一建案的量體相當大。