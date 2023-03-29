友華與昂瑞生技合作 獲晚期卵巢癌新藥台灣獨家代理權

友華（4120）今（29）日宣布，與深圳海普瑞藥業集團子公司昂瑞生物醫藥技術公司合作，取得該公司晚期卵巢癌免疫療法候選藥物Oregovomab的台灣代理權。友華集團執行長蔡孟霖表示，Oregovomab能強化友華癌症用藥產品組合，未來可以為患者提供更好的治療選擇。

友華表示，該公司癌症事業現有產品包括治療非小細胞肺癌、乳癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤及慢性淋巴性白血病藥物；去年更取得復發／難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤（r/r DLBCL） 抗體偶聯藥物（ADC）的代理權。另外，友華與國際藥廠合作的口腔癌新藥已完成跨國三期臨床試驗，目前正等待結果公布。

蔡孟霖表示，友華一直透過共同研發或取得代理權方式，積極擴增癌症治療產品線，期能涵蓋更多不同癌症的治療，為亞太地區的癌症病患帶來治療的新希望。

海普瑞藥業集團是一家擁有A+H雙融資平台的領先跨國製藥企業，旗下昂瑞生物擁有單株抗體（mAb）技術平台，發展腫瘤治療性疫苗和聯合腫瘤免疫療法的先進生物技術。友華集團以1,120萬美元取得Oregovomab在台灣的獨家代理權外，另也獲得在香港及澳門獨家行銷、銷售的優先權。

蔡孟霖表示，與普瑞結為合作夥伴，相信Oregovomab未來可以為晚期卵巢癌患者提供更好的治療選擇，這個合作將強化友華癌症用藥產品組合，也和友華專注於發展癌症用藥的目標一致。

海普瑞藥業集團公司首席商務官、昂瑞生物首席執行官韓濤表示，友華集團深耕癌症領域超過20年，是具有研發、生產及行銷能力的跨國企業，且在亞太地區擁有經驗豐富的團隊。很榮幸與友華集團達成戰略合作，共同開發及推廣Oregovomab這一十分具有潛力的候選藥物，並探索未來讓更多患者從這一藥物獲益的可能性。未來，海普瑞也將繼續積極探索合作機遇，加快創新藥品戰略布局，構建多元化商業化能力。

Oregovomab是一種鼠源單株抗體，為市場首見的抗CA125免疫療法候選藥物，針對晚期原發性卵巢癌患者進行的二期臨床試驗結果顯示，Oregovomab與化療合併治療的安全性與療效均符合預期，無惡化存活時間顯著延長，達到41.8個月；比單獨使用化療的受試者延長29.6個月，整體存活期也有明顯改善。

Oregovomab已獲得美國FDA與歐洲EMA孤兒藥資格，目前正在進行三期臨床試驗，2020年在美國完成首例患者給藥，有17個國家190多個臨床試驗中心參與，共預計招募602名受試者。根據台灣2020年癌症登記資料，台灣女性癌症發生率，卵巢癌排名第七，發生率為10萬分之10.7。