台中新光三越初夏購物節 破天荒獨家抽近200萬元名車

看準全民普發6,000元的龐大商機，全台百貨「店王」台中新光三越即將於4月6日起登場的「初夏購物節」，今年促銷超好康，除了刷滿6,000元再送1,800元獎值回饋，還破天荒獨家推出抽近200萬元名車好禮，全力衝刺業績。

台中新光三越強調，今年擴大加碼會員點數回饋，只要扣skm點數100點，就有機會抽中價值195萬元的LEXUS ES200頂級款；扣50點就有機會抽中宏佳騰（1599）Ai-1 sport智能電動機車；扣2萬點可免費兌換「乾杯燒肉居酒屋經典雙人套餐」等好禮。

大台中百貨零售市場去年表現亮眼，整體消費規模攀升至790億元新高；其中，台中新光三越去年營收245億元(含稅)、年增14.5%，續創歷史新高，並第12度蟬聯全台百貨「店王」。

隨著疫情逐步解封，台中新光三越今年截至目前為止，整體業績較去年同期成長約6%。而這波「初夏購物節」檔期，將於3月30日至4月2日舉行VIP預購，購物節則於4月6日正式登場，預估整檔業績目標為25億元、年增10%。

台中新光三越表示，4月6日至26日舉辦會員好禮大回饋，全館skm pay單筆滿3,000送3,000點；貴賓卡會員還獨享化妝品單筆滿3,000送3,000點。

4月6日至10日，名品、大家電區、法雅客、[I]STORE單筆滿萬送5,000點，線上線下同步開賣，APP、skm online同享滿千送千點最強回饋。

而全民共享6,000元普發，台中新光三越也規劃上千項專屬優惠「6000超強放大術」回饋放大再加倍。從美妝保養、家電3C到民生必需品等，通通都有優惠。

除此之外，新光三越更加碼推出「刷6000再送1000+200」的百貨最高回饋；會員Skm pay刷滿6,000元，除了贈送6,000會員點數(價值600元)，再送1,000元抵用金及200元禮券；點數加上禮券價值1,800元，最高回饋30%。

新光三越今年也集結了百萬組美妝下殺3.2折起。例如KANEBO潤活保濕完美組32折特價4,995(價值1萬5,540元)。預期4月電價調漲後帶來的節能家電熱銷，購物節也推出多款節能家電強攻業績。

另外，最受歡迎的日本美食物產展，也將於4月4日至18日開展。今年特別以日本賞櫻金賞伴手名店為主題，集結有日本排隊伴手禮名店TOP10、職人料理、春日賞櫻必嚐新滋味等。

包括日本百年金賞伴手禮「如水庵－筑紫麻糬」、400年歷史名店伴手禮「福砂屋－長崎蛋糕」、重乳酪界必嚐魔鬼乳酪蛋糕「武藏野洋菓子－焦糖乳酪蛋糕」。

4月19日至5月3日還有韓國物產展與泰國展雙展接續登場，將帶來追劇控必吃的各式異國道地美食，滿足出國的購物樂趣與味蕾享受。