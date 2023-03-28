板橋福利站都更案公告招商 投資額20億元

國家住都中心今（28）日公告招商板橋福利站公辦都更案，基地鄰近捷運新埔站、板橋運動中心，投資總額達20億元，且所有權人已100%同意，未來推動過程不怕釘子戶，受理申請期間至7月3日。

住都中心表示，此案有三大特色，首先是生活機能完備，位於板橋新埔生活圈，步行7至8分鐘可抵達捷運新埔站與環狀線新埔民生站，擁有「雙捷」便利交通，加上周邊有5,900坪的四維公園、板橋運動中心及新埔市場，生活機能成熟，屬優質住宅區。

第二，此案位於致理科技大學旁，透過都更訂定退縮規畫原則，提升防災避難性能，打造舒適安全生活環境。

住都中心表示，為改善整體環境品質，將藉由沿街退縮及法定空地集中留設，釋放出公共開放空間，串連周邊既有開放空間及文教設施，並提供行人友善步行環境，同時提升板橋福利站商業服務品質。

第三，國家住都中心已協助取得所有相關權利人同意，並順利整合現有板橋福利站更新後現址營運需求，預期未來推動過程中將可順利執行。

此案總面積約868坪，公有土地面積占九成，私地主以致理科大為主，現況主要為板橋福利站使用；經住都中心多次協調、溝通，範圍內公私土地所有權人均表達願意參與都更。

至於未來規畫，國家住都中心及致理科大在更新後都將分回房地，而國防部板橋福利站將在原址繼續營運，維持當地商業服務機能，以嶄新面貌繼續提供鄰近軍、榮、眷生活消費服務。

國家住都中心表示，板橋福利站公辦都更案將於4月20日舉行招商說明會，招商作業採一次申請、二階段審查方式評選。