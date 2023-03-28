日勝生旗下「寶鼎再生水」 擬簽9.6億元機電工程合約

日勝生（2547）持續以持股七成子公司「寶鼎再生水」、投入大桃園再生水系統基礎建設，董事會通過將「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」相關水處理設施機電工程，以9.6億元發包予中德帕薩旺環境技術承攬。

日勝生指出，「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」為北台灣首座再生水廠，工程分為三期，預計2024年下半年逐步供水，包括中油、觀音工業區、南亞（1303）等科技企業將陸續接管使用。

日勝生表示，「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」第一期預計於2025年興建完成，完成後每日提供四萬公噸以上再生水，預計全期完成後每日可供應11.2萬噸再生水，提供企業多元水資源並穩定產業用水。

日勝生以子公司「寶鼎再生水」投入大桃園再生水系統基礎建設，整合日鼎水務污水處理與回收技術，進階強化水源管理，確保回收水量與水質穩定。同時應用AI智能化模擬預測與自動化操控，導入工業4.0物聯網 （IoT） 多面向分析監控資訊，以智慧供電系統做減碳運營，預計節能成效超過10%，要為台灣打造首座全自動控制之智慧再生水廠。