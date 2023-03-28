台塑企業暨王詹樣公益信託 投入逾3.2億元全力培育體壇新星

2023年「台塑燃星暨未來之星聯合記者會」於今（28）日下午舉行。台塑企業暨王詹樣公益信託（創辦人王永在）長期致力推廣體育發展，2023年「燃星計畫」及「未來之星」，共贊助26位網球、桌球、撞球、羽球等項目之年輕潛力選手出國參賽及培訓，汲取國際賽事經驗，提升實力。台塑企業表示，

今日記者會，台塑企業暨王詹樣公益信託由台塑企業總管理處資深副總李純正代表出席，長庚運動醫學委員會由桃園長庚紀念醫院副院長蔡文鐘代表出席，教育部體育署競技組副組長戴琬琳也出席記者會，向王詹樣公益信託致上最高敬意，對於多年來深耕體育、培育年輕潛力選手給予肯定。

網球協會副理事長廖海帆、桌球協會理事長趙重光、撞球總會會長趙豐邦、全民羽球發展協會理事長吳宜倫，及26名選手及家長也齊聚向王詹樣公益信託表達最誠摯的感謝，並期許選手能把握每一場比賽及訓練，發揮出最好的表現來回饋王詹樣公益信託的幫助。

台塑企業表示，新冠肺炎疫情延燒將近3年，不免讓選手對體壇生涯產生不確定性，但台塑企業暨王詹樣公益信託仍持續投入資源，協助選手們在國內進行常態訓練，提升水準，而隨著全球賽事陸續恢復辦理，選手開始積極投入各項國際賽事，且獲得好成績。

台塑企業暨王詹樣公益信託自2011年起推動「燃星計畫」及「未來之星」計畫，今年已邁入第13年，截至目前總共投入超過3.2億元、贊助人數達362人次，贊助的選手累計已獲得超過383項國際賽冠軍，成果亮麗。

此外，為進一步協助我國年輕有潛力的選手爭取積分，在國際排名上取得一席之地，也贊助辦理「台塑盃男/女子職業網球錦標賽」及「台塑盃亞洲花式撞球錦標賽」等基礎職業賽事。

同時為更全方位照顧體壇之星，自2016年起透過長庚醫療體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，透過完善的醫療照護支持，讓選手們可以發揮訓練成果及迎接挑戰。

不僅支持運動發展，台塑企業總裁暨王詹樣公益信託主任委員王文淵更注意到社會毒品氾濫問題嚴重，從2006年起由王詹樣基金會（創辦人：王永慶、王永在）在雲林第二監獄、台北監獄、高雄監獄辦理「彩虹計畫（毒癮愛滋收容人）」。因為成效良好，於2012年由王詹樣公益信託與雲林第二監獄及高雄監獄往前推動「向陽計畫（毒品犯收容人）」，並於2017年再擴大到台南監獄、花蓮監獄、高雄女子監獄。

兩項計畫以三管齊下的方式，開設生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，幫助收容人戒除毒癮，並學習一技之長；同時辦理「家庭日」 活動修補學員家庭關係。收容人出獄後，由個案管理師進行追蹤輔導，幫助他們順利回歸家庭及社會。累計超過4,000位學員結訓、其中有1,859位學員考取技職證照，投入經費超過1.59億元。目前兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低至10%左右，執行成效非常良好。