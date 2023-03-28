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打炒房條例定調不溯既往 預售屋轉售潮趨緩

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
永慶房產集團總經理葉凌棋說，平均地權條例修法通過後，已定調禁止預售屋換約轉售不溯既往，投資客在沒有急售的壓力下，不用趕著多殺多，讓預售屋轉售、下車潮趨向緩和。聯合報系資料照
永慶房產集團總經理葉凌棋說，平均地權條例修法通過後，已定調禁止預售屋換約轉售不溯既往，投資客在沒有急售的壓力下，不用趕著多殺多，讓預售屋轉售、下車潮趨向緩和。聯合報系資料照

立法院1月三讀通過「平均地權條例」修法，預售屋轉售量是否產生變化？永慶房屋統計今年3月全台預售屋轉售量較去年12月減6.6%，整體預售量減少1500件左右，永慶房產集團總經理葉凌棋說，平均地權條例修法通過後，已定調禁止預售屋換約轉售不溯既往，投資客在沒有急售的壓力下，不用趕著多殺多，讓預售屋轉售、下車潮趨向緩和；若再進一步觀察七大都會區預售轉售量變化，台北、新北、桃園減幅均在5%內，高雄則減幅最大，達12.3%。

葉凌棋說，全球貨幣緊縮、經濟展望下修、兩岸關係不確定性大，預估2023年第一季交易量約6.1至6.4萬棟之間，較2022年同期減少24%至28%左右，年減幅可能創下史上第四大。若觀察實際交易量表現，今年第一季預估6.1至6.4萬棟，僅次於2016年43,182棟以及2017年的59,715棟，恐創下史上第三低量，買氣明顯降溫。

葉凌棋指出，民眾普遍期待房價走跌，但觀察2023第一季房價由跌轉趨盤整中，在看跌的狀況下，民眾購屋態度轉趨觀望，影響房市交易量能，預估2023年上半年房市交易量約13.2-14.0萬棟，較2022年同期相比年減18%至23%之間。此外，房市政策將上路、投機退場，房市回歸供需基本面，房市交易量縮已確立，但通膨持續上升讓價格處於盤整階段，預期「量縮價盤整」將是2023上半年房市主調。

房市 預售屋 平均地權條例

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