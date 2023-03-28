大武山牧場攜手艾許奶油、法朋烘焙甜點坊 推頂級食材手工餅乾禮盒

說到雞蛋與奶油的搭配，是否馬上聯想到品嚐甜點時的幸福滋味呢？鮮蛋專家《大武山牧場》去年與人氣甜點品牌《法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie》推出「蛋蛋嘉年華 手工餅乾禮盒」廣受好評。今年母親節前夕，再次攜手合作，更重磅加碼與被譽為奶油界愛馬仕的《ÉCHIRÉ艾許奶油》，三方聯名推出限量「 Butter Egg 頂級手工餅乾禮盒 」。

以五星牧場直送AA級鮮蛋和艾許AOP頂級84%手工奶油，透過法朋主廚李依錫的巧手創作，打造出鮮蛋與奶油的完美搭配。3月28日中午12:00起於大武山牧場官網與各電商通路限量預購，4月27日起於 CITY SUPER 全省實體店鋪開賣，寵愛媽媽就以頂級食材製成的味覺饗宴，送上對媽媽最暖心的感謝與祝福吧。

《法朋甜點烘焙坊》秉持推廣「讓甜點走入民眾生活日常」的核心精神，善於在甜點裡加入季節滋味，創造滿足人們想像的夢幻甜點，對食材的品質更從來是不妥協，法朋開店十年來堅持選用《大武山牧場》以五星規格飼養，經過14道洗選關卡層層考驗後脫穎而出，全程冷鏈配送的「國際認證AA級鮮蛋」，只因為一顆蛋黃高挺新鮮的好蛋，能成就一份完美的甜點。

本次聯名合作中更加入榮獲法國 AOP 產區認證的《艾許奶油》作為畫龍點睛之筆。艾許奶油製程繁複，每1公斤的少量奶油須以高達22公升的當日現擠牛奶，經由耗時費工的傳統技藝手工製成，帶有的獨特堅果香氣以及濃郁的風味，讓眾多高級餐廳愛不釋手。「Butter Egg 頂級手工餅乾禮盒」正是集結大武山牧場AA級鮮蛋與艾許AOP頂級84%奶油等頂級食材，再加上法朋李主廚職人烘焙技法，將手工餅乾最純粹的風味呈現在食客舌尖，透過手工的用心傳遞出溫暖幸福，讓甜點不是奢侈品，而是一種生活。

「Butter Egg 頂級手工餅乾禮盒」精心設計12款手工餅乾，除了經典造型的小雞餅乾，與香甜不膩口的雞蛋造型杏桃果醬餅乾外，更特別以艾許奶油原味餅乾、經典艾許蝴蝶酥，將鮮蛋與奶油巧妙融合進不同的元素中，打開禮盒就能感受到雞蛋與奶油的濃厚香氣。輔以杏仁布列塔尼、橙香蜜蕾酥餅、抹茶夾心、經典蘿莉亞、楓糖酥餅、鹽之花巧克力沙布列與檸檬沙布列等，各式層次分明、豐富口感的餅乾，超澎湃的組合，讓人一口接一口停不下來，最後再來點入口即化的覆盆子蛋白餅點綴，尾韻迎來覆盆莓的酸甜清香，令人滿滿驚艷、無法忘懷。