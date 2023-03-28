東元：節能是剛性需求 推解決方案綠色運輸及監控系統

東元（1504）今（28）日參加2023智慧城市展，該公司以「智慧相隨，城市永續」為主題參展，總經理范炘表示，面對節能、省電的剛性需求，企業需進行設備更新並提升能源效率，東元及關係企業提供多項解決方案，看好商用、家用空調的節能需求增長，東元推出智慧空調節能解決方案，總體節能節電效果可達42%以上，ESG商機仍是未來東元未來主要營運動能。

東元表示，根據內政部資料顯示，不論是商辦或製造業，建築物的空調用電就佔總用電的40%至50%，東元電機在今年展出包括運用AI智慧軟硬體的整合，提供主動式管理的「智慧空調節能控制系統」、和高效省能的「冷卻水塔直驅系統解決方案」，都適用於商辦大樓和製造業工廠，並且可以搭配「ESG-Ready平台」，以數據分析、溫室氣體盤查系統等來滿足企業排碳預測，優化減排管理流程。

東元表示，使用「智慧空調節能控制系統」可以為7層樓，約5,000平方公尺的商辦大樓，一年減少碳排13.33公噸。而東元這套最新一代研發的節能解決方案，已經在東元自家工廠進行使用，節能效果顯著。

此外，總經理范炘也指出，電動巴士已成為減少城市廢氣排放的重要解決方案之一，東元電機近年積極發展電動載具動力系統，例如應用於新一代華德動能電動巴士的「高效能馬達」，已提供城市內多條路線的大眾運輸之動力來源。另外，在綠色物流方面，東元集團關企宅配通，也以AI智能派車系統和AI智能路徑規劃，搭配電動物流車，全力實踐綠色物流，一次綠色宅配每百公里可減少碳排放50.2公斤。