機票買氣爆棚 易遊網機票月營收破10位數 明年春節機票已開搶
國境大門自去年10月開啟至今已將近半年，以易遊網的國外商品銷售觀察，自由行的恢復速度優於團體旅遊，就易遊網國際機票的銷售航段數來看，已恢復疫情前的8-9成水準，不僅優於整體市場表現，機票單月營收更已突破10位數的亮眼佳績。
此外，由於全球航班仍在陸續恢復中，除了票價漲幅有感提升外，熱門檔期更是一票難求，也因此觀察到不少民眾已趁可預訂365天後的機票，開始卡位明年2月春節檔期，目前預訂明年2月出發的機票已較今年12月出發多近三倍的訂票量，並以東京、曼谷、大阪為三大熱門航點；而票價方面，目前東京、大阪平均價格2.3萬元左右，曼谷則是1.3萬元，較今年春節票價便宜1-3成。
隨著旅遊需求持續增加，各航空公司陸續有復飛、增班或是新開航點計劃，易遊網整理「航空新訊懶人包」供旅客參考。東北亞部分，日前長榮航空（2618）復飛仙台，緊接著星宇航空（2646）4月1日新增仙台航點，來回含稅票價15,633元起，對眾多旅日達人來說是一大福音，飛仙台等於多了一個航司選擇。仙台作為日本東北第一大城，可以說是集中縮小版的東京，舉凡逛街購物、美食名店、文化遺產、主題博物館通通有，光是JR仙台站週邊步行就能搜集到眾多米其林推薦餐廳，是旅日相當熱門的二線城市選擇，近期仙台機票也有近2倍成長的銷售表現。
國泰航空則於5、6月將陸續復航台北-東京和台北-大阪航班，東京來回票價含稅最低1.4萬元有找，大阪則是最低1.5萬元有找。而與日本相比而言，南韓票價較為便宜，深受小資族的青睞，自解封以來，首爾也一直是易遊網機票銷售前三大熱門航點，因應市場需求，韓亞航空自3月起增加首爾航班，現在每日兩班台北飛桃園航班，來回含稅票價10,253元起，具有價格優勢。此外，大韓航空針對旅遊需求的增加，逐步恢復原有航線，於3月26日起復飛釜山航點，赴韓旅遊又多一個目的地選擇。
歐美部分，瞄準暑假旅遊、留學或商務需求，星宇航空自4月26日起開航洛杉磯航點，含稅票價最低35,956元起，預購狀況相當不錯。此外，中華航空（2610）自3月26日起復飛羅馬外，7月18日起也有新航點布拉格將開航，鎖定長程旅遊、商務或蜜月需求，最低含稅票價皆4萬有找。東南亞部分，長榮航空推出克拉克全新航點，3月30日起天天飛行，以菲律賓的小眾海島搶攻東南亞旅遊市場，適合想避開人擠人的熱門旅遊地，以休閒慢步調為渡假需求的旅客，相對也可享受較佳的旅遊品質，且來回含稅票價最低萬元出頭，也相當貼合小資族群的預算需求。
此外，兩岸往來3月26日起終於有了新契機，國籍航空及陸籍航空陸續恢復兩岸直飛航點，以交流密切的深圳、廣州、杭州優先復航。由於疫情前易遊網港澳大陸的機票銷售佔比就達35%，可說是含金量高的航線，隨著兩岸直航逐步恢復，預估雙邊往返需求將明顯增加，可望再帶動整體機票營收成長2-3成。
疫後出國想搜尋便宜機票，易遊網機票搜尋引擎可根據目的地和旅遊天數設定，提供前後七天的價格趨勢，讓消費者可以輕鬆查看各出發區間的最低票價。此外，解封後出國留學亦有明顯增長，因應留學訂票需求，易遊網更首創推出「學生票線上預訂」服務，訂票時可直接上傳國際學生證或學生簽證，不需繁雜的人工繳件作業，線上即可輕鬆完成訂票，並享有學生票價優惠。出國欲搜尋、預訂機票歡迎請上易遊網www.ezTravel.com.tw 查詢。
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