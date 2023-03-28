北市商圈迎春！捷運人流大增2~3成、這政策將助攻

各大商圈人潮有感復甦，依據北市捷運局統計資料，北市各大商圈捷運站今年1、2月平均單月出站人次與去年同期相比，均大幅成長，其中北車商圈台北車案、西門町西門站均成長33%，南西商圈中山站、士林夜市劍潭站、永康商圈東門站也都有25%成長，東區忠孝復興站則增加22%。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，政府因稅收超徵，將普發國人6,000元，為提振國內觀光，行政院也在今年2月拍板通過疫後強化經濟特別預算案，有50萬份5000元消費金給國際旅客，重金刺激觀光消費下，各商圈可望迎來春天。

郎美囡表示，我國自去年10月邊境解封後，來台觀光客逐漸增加，加上國內報復性消費加持，餐飲、服務業等產業營收大增，西門町商圈空置已久的店面陸續有店家進駐裝潢，東區從去年下半年也有多筆月租金破25萬的租賃揭露。

不僅店家願意以高總租承租，店面交易亦再現高價，東區去年底於大安路出現1.7億高總價店面交易，南西商圈也有巷弄透天店面以2.2億的高價成交，可見店家及投資人積極進場佈局。

其中台北車站是北台灣重要的交通樞紐，有機場捷運、台北捷運、台鐵、高鐵及客運，為自由行觀光客旅台的必行站點之一，而鄰近北車的西門商圈，多年來都是日、韓、港等觀光客必訪地點，邊境解封後國際觀光客明顯增加。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪指出，西門町近期有許多商家進駐踴躍，徒步區的店面空置率已下降至5%以下，疫情期間店面空置情況嚴重，租金下降約30%~50%，如今租金水平也逐漸回到疫情前水準。