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淘帝-KY去年營運虧轉盈 EPS為1.22元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

中國大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）昨（27）日公告2022年財報，營收為25.46億元，年減14％，稅後純益1.33億元，雖受到大陸整體經濟環境、疫情升溫等外部不利因素影響，第2季決議置換自有資產淘帝樓，處分獲利約人民幣5,400萬元（約新台幣2.4億元），第3季完成認列，帶動公司轉虧為盈，稅後純益1.33億元，每股稅後純益（EPS）達1.22元。

淘帝表示，集團深化TOPBI線上銷售、以及線下通路整合布局效益，截至2022年底自有品牌TOPBI品牌旗下共14家線下與線上代理商，持續在拚多多、抖音、淘宝等線上平台進行TOPBI品牌行銷宣傳等，線上銷售比重攀升至61.6％，加上淘帝不斷精進旗下TOPBI品牌的童裝品質、款式、花色等面向，有助於擴大消費客群，以期加速集團整體營運重回正軌。

淘帝指出，隨著集團積極與旗下代理商陸續恢復過往正常童裝提貨價格，嚴格管控相關人事、良好庫存管理、以及因地制宜擬定精準行銷等策略，有效挹注2022年整體毛利率達11％，較去年同期負8％明顯提升。

此外，淘帝針對童裝產品研發面向將採取線上、線下通路產品差異化策略，推升旗下TOPBI品牌市場定位、以及良好競爭力，有效滿足新一代父母對於童裝產品多元需求，有助於擴大旗下TOPBI品牌於中國童裝市場佔有率。

展望今年第1季，淘帝將擴增TOPBI品牌線上代理商家數，同時針對採購成本與人事費用加大管控，並嚴格管控庫存及採購標準，此外，淘帝透過投入精準行銷、採取良好控管行銷預算，皆有助於創造未來集團營運表現。

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