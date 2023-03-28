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台船承造高市3艘電動輪 環保低噪音最快年底交第1艘

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台船承造高市輪船公司三艘電動渡輪，最快今年底交出第一艘。圖／台船提供
台船承造高市輪船公司三艘電動渡輪，最快今年底交出第一艘。圖／台船提供

高雄市輪船公司委由台船新建3艘電力驅動渡輪，最快今年底交船1艘，台船表示，新建渡輪具環保、低噪音、舒適特性，盼帶動綠能交通風氣。

高雄市新建電力驅動渡輪案去年底有台船得標，預計新建電力驅動49總噸渡輪、49總噸遊港船、99總噸渡輪等3艘船舶，總金額1億5050萬元，最快今年底交第一艘船，2024年7月30日及10月31日交另二艘。

台船表示，新建船舶電力與動力系統由子公司台船動力科技公司供應，新船擁有船舶控制系統，可即時監控全船資訊，另採用台灣廠商組裝製造的高品質電池系統與馬達動力系統，並設計規劃備援系統，提升穩定性，可確保航行時克服各種可能情境，保障水上運行安全無虞。

目前高市渡輪多為傳統柴油引擎動力船舶，行駛時易產生廢氣與噪音，常被詬病，因而採用電動船。台船表示，新建渡輪將在高雄港區沿海5海浬內水域運行，帶動綠能交通風氣，未來也期盼複製成功經驗，至其他港區的渡輪與風景區觀光遊艇。

台船 綠能

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