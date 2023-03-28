安心食品屏東農科食品廠房 上樑典禮

安心食品(MOS摩斯漢堡)今(27日)於屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠上樑典禮，由東元餐飲集團黃茂雄會長率安心食品一級高階主管參加，行政院農業委員會范美玲主任秘書、屏東縣政府周春米縣長、屏東縣政府農業處鄭永裕處長、勞工暨青年發展處李雨蓁處長以及屏東農業生物科技園區謝勝信主任等貴賓出席蒞臨。

安心食品投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規劃四層樓廠房基地與物流中心，樓板面積近30,000平方公尺，打造專屬食品廠房，預計Q4完工，2024年正式營運，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展及就業機會，從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為顧客的食安把關，提供安心、健康、美味的餐點。

東元餐飲集團黃茂雄會長表示，在馬達及家電已有很多廠房，食品是第一家並以高規格標準來設廠，希望未來還有更多新廠房的可能性，屏東有其獨特的地理位置條件，接近產地在農作物盛產時也可以取得好的價格，一直以來安心食品講求食材的溯源及契作，希望能將優質的農產品透過加工送到全台各地，結合物流的宅配通及電商將虛實整合，魔術食品將會打造米漢堡產線。

安心食品廠房以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步規劃魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3至5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。

安心食品(MOS摩斯漢堡)全台直營305間店鋪，每日提供各式美味多元的餐點服務顧客，近幾年因疫情影響打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品一直以來持續堅持使用在地農漁產，歷年與農會合作推出屏東恆春牛肝蕈洋蔥湯、佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻、夏雪芒果禮盒、高雄大樹的玉荷包禮盒、台南麻豆的文旦禮盒等各式商品深受好評。安心食品廠房設立於農物產豐饒的南台灣屏東，因位置優勢擁有競爭力的採購價格，既縮短產地製成距離，進一步整合供應鏈，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味，開創多角化商機。