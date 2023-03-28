旅行社 搶包機包郵輪商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
圖／經濟日報提供
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旅行社搶包機、郵輪等客製化市場商機；星宇航空攜手雄獅旅遊推獨家限定「關島包機」 五天四夜3萬元有找，4月啟航；易遊網攜手台灣虎航搶攻亞洲包機旅遊市場商機；鳳凰旅遊暑假推郵輪商品搶市，並規劃明年出發的深度旅遊《南極之旅發表會》，團費近80萬元，說明會預約人氣爆棚。

看好疫後旅遊商機，星宇航空與雄獅昨（27）日宣布，4月1日起聯手推出獨家限定「關島包機」自由行程，打造多面向的主題產品，搶攻清明與端午連假商機，推出的商品售價適合小資族、閨蜜出遊、新婚蜜月或闔家旅遊產品。

星宇航空表示，以全新A321neo機型執飛，台北出發航班的商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌「胡同燒肉」，早去晚回行程，只要3.5小時飛行時間，就能直奔關島。

鳳凰表示，3月29日舉辦年度首場的《南極之旅發表會》預約人數大爆滿，顯示疫情後旅遊熱度沸騰，高端及長天數行程尤其明顯，規劃2024年11月的「絕美南極登陸特別企劃之旅」，團費74.9萬元，含稅金、小費、簽證費，精心包裝17天、19天、21天等行程，南極郵輪發表會預約人數已爆滿。

鳳凰今年也搶攻郵輪市場，7至9月推出歌詩達郵輪，基隆港登船，包括沖繩、石垣島、宮古島、濟州、福岡、佐世保、釜山及鹿兒島等行程；另外，推出的包機行程還跟華航合作飛鹿兒島，另外，7至10月考量暑假商機，計劃包台灣虎航飛北海道等。

易飛網推出兩個主要包機行程，台灣虎航合作佐賀包機4月起每周日及周四出發，首發航班為4月2日。搭配台灣虎航班機，越南峴港包機行程3月29日起天天飛。

易飛網董事長周昀生表示，日本九州佐賀為易飛網部署的重點城市，台灣直飛僅2.5小時，看準位於北九州地區中心，北鄰福岡、西鄰長崎、南鄰熊本、東鄰大分，九州鐵路交通相當便利，由佐賀至鄰近縣市車程僅需30分鐘至1.5小時不等，不論搭乘鐵路、巴士或自駕遊都很適合，有別於日本一線城市的熱鬧與繁華，佐賀的純樸魅力更值得深度旅遊體驗。

台灣虎航 郵輪 南極

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