人才永續學堂／雇主品牌行銷4P模型

在現今競爭激烈的人力市場，「雇主品牌」已成為吸引優秀人才的重要策略之一。雇主品牌是指企業在產品、服務、文化和價值觀等方面塑造的形象，以吸引和留住人才。

然而，要建立一個成功的雇主品牌，需要對求職者的觀點進行深入的了解。基於這個原因，我在過往實務經驗以及顧問服務中，發展出了雇主品牌行銷4P模型，從求職者的角度來進行分析。從這個模型來了解求職者的選擇意向上的決策邏輯。

一、Purpose（宗旨）：公司的願景使命價值觀與自身是否契合。在這個透明度高的時代，求職者更關心公司的社會責任感和文化價值觀，以及公司在社會中所扮演的角色。企業應該在招聘過程中強調其使命和價值觀，讓求職者了解企業的社會責任感和文化價值觀，並確保這些價值觀得到有效實踐。

二、Potential（潛力）：公司在產業與競爭中的優劣發展狀態。如果一個公司的前景看好，那麼，求職者對於這個公司的興趣和投入程度也會更高。因此，企業需要通過行銷策略來表現其優勢，比如通過公司的業績表現、產品創新、獲得的獎項等方式來增強求職者對公司潛力的認知。

三、Position（職位）：職位本身是否符合候選人興趣、能力。職位的描述必須非常具體，以便讓求職者了解自己是否有興趣和能力擔任這個職位。企業可以通過定位來確定職位的獨特性和價值，從而吸引符合要求的人才。此外，企業還可以通過提供培訓和晉升的機會來提高員工的能力和工作表現，進而增強職位的吸引力。

四、Package（薪酬）：整體薪酬福利組合能否滿足生活所需與期待。薪酬給付必須合理、公正、透明，讓員工能夠享有富有競爭力的薪酬福利。企業也可以透過增加福利和特殊福利，如彈性工時、健身運動補助、員工永續旅遊等，來增強其薪酬福利的吸引力。

總體而言，成功的雇主品牌行銷，需要企業理解求職者的需求和期望。企業必須在招聘過程中強調其宗旨和價值觀、展示公司的優勢和潛力、明確職位的獨特性和價值、提供具有競爭力的薪酬福利，以及通過晉升機會和培訓來吸引和留住優秀人才。這樣才能建立一個成功的雇主品牌，讓企業在人力市場中獲得優勢。