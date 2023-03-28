商業興觀點／永續消費與生產 五大驅動力

《氣候變遷因應法》於今年1月10日三讀通過，意謂著未來永續消費與生產（SCP）將成為一門顯學，企業必須將排放溫室氣體的「外部成本」內部化，轉嫁後消費者也必須為自己的碳消費買單，聯合國環境署為達成2030永續發展目標SDG的第12項（責任消費與生產），要求執行十年計畫框架，本文將依此分析永續消費與生產之驅動力量，讓永續消費與生產有正向的循環。

一、政策：政策的工具相當的多元，包括立法、獎勵、教育、公部門採購或道德勸說等，如環保標章制、電動機車的補助獎勵、回收獎勵等。政策和市場驅動通常都是相輔相成，公私合作夥伴關係將是一個成功的關鍵因素。

二、技術：技術因子直觀而言，從碳排、再生能源著手，如負碳排、捕捉二氧化碳、資源再利用、再生能源開發、智慧電網及能源儲存等技術，若有重大的突破，實現淨零碳排的生產供應鏈將指日可待。更廣義的包括各行各業的原材料、運輸/物流、住房/建築等資源的利用效率，及產品、服務及商業模式的綠色設計等。亦應透過數位化，監測生產流程資源使用情形；透過智慧化，促使資源運用達到最佳化，減少浪費，皆是支持循環經濟的驅動力。

三、綠色生活型態：許多研究發現永續意識與永續消費行為存在著差距，一個具有永續意識的人未必是一個綠色消費者，綠色商品或許在價格上、便利性、選擇性不及一般的消費品，但未來日益增長的購買力是市場的強大推動力，商品和服務供應商切勿忽略將綠色概念融入企業願景中。

四、供應鏈力量：產品或服務從品牌商設計、到生產段生產，再到通路商做銷售，反應企業的績效，將不再只是利潤的多寡而已，企業必須履行三重底線——即財務/經濟面、環境面和社會面，注重每項產品的價值創造、找出該項產品價值鏈、追求精實效益，讓顧客從整個系統中獲取價值。

五、綠色創新或永續商業模式：雖然有前述由上而下、由下而上的力量推動永續商品和服務，但許多研究發現各種價值、創新或支持對永續發展至關重要，綠色創新或永續商業模式可以是一個連結，或是一個觸發（trigger），從永續生產連結到永續的消費行為，帶給消費者願意選擇永續商品和服務。

聯合國環境署所提出的永續消費與生產工作架構，雖然可歸納為五個驅動力量，但僅憑單一力量其實難以成事，彼此需相輔相成、彼此合作，無論是政府、企業、消費者都有各自重要的角色，承擔這個世代責任。

在淨零生活的型態下，自我力量雖然有限，但無人可以缺席，應該以一種「愛」的包容面對當前氣候變遷，讓下一代生命所需能夠永續。